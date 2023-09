Apple's Skiednis fan Feroarings fan Connector: Fan Lightning nei USB-C

By

Apple's beslút om USB-C oan te nimmen op har iPhones, wat betsjut dat se ôfskie nimme fan 'e Lightning-poarte, hat in protte iPhone-brûkers ferlet fan nije kabels. Yn 'e rin fan' e jierren hat Apple ferskate ferbiningswizigingen makke oan har apparaten, wêrtroch brûkers nije kabels, adapters en aksessoires moatte keapje.

De oergong fan 'e 30-pin Dock Connector nei de Lightning-poarte yn 2012 wie in wichtige feroaring foar iPhone-brûkers. In protte moasten har âlde 30-pins kabels ferfange troch Lightning-kabels. Dan, yn 2016, de ferwidering fan 'e koptelefoanjack needsaaklik de oankeap fan Lightning nei 3.5mm-adapters as nije koptelefoan.

Mar ferbining feroarings binne neat nij foar Apple. Begjinnend mei de 1998 iMac, ferfong Apple syn Apple Desktop Bus (ADB) ferbining mei USB-A, wêrtroch ynteroperabiliteit mei PC-peripherapparaten mooglik makke en aksessoires hot-swappable makken. Dizze feroaring easke brûkers lykwols om nije kabels en adapters te keapjen.

In oare wichtige ferbiningsferoaring wie de ynfiering fan FireWire yn 1999. Apple ferfong SCSI-ferbiningen mei FireWire, wêrtroch brûkers nije FireWire-kabels foar ferskate apparaten moasten keapje. Brûkers dy't har âlde SCSI-apparaten noch brûke woene moasten adapters keapje.

Apple's oannimmen fan USB-C foar har MacBooks en iPads foardat iPhones opnij twingt brûkers har besteande kabels te ferfangen troch nije USB-C. Foar Android-brûkers kin dit gjin probleem wêze, om't se al USB-C-kabels hawwe. iPhone-brûkers sille lykwols nije kabels moatte keapje om te foldwaan oan Jeropeeske regeljouwing.

Apple's skiednis fan ferbiningsferoarings toant syn reewilligens om nije technologyen te omearmjen, mar it betsjut ek dat brûkers faak moatte ynvestearje yn nije kabels en aksessoires om by te hâlden mei de feroaringen. Hoe dan ek, de kar fan Apple om oer te gean nei USB-C op har iPhones markeart in nij haadstik yn syn evolúsje fan connectoren.

