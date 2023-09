Nije Nanoleaf-lampen en oare gadgets fan IFA 2023

De resinte IFA 2023 tech hannelsbeurs hâlden yn Berlyn toande in oanbod fan spannende gadgets en smart home apparaten. Under de hichtepunten wiene nije Nanoleaf-lampen, tûke finsters, tûke oplaadoplossingen en plafondljochten. Hjir binne in pear opfallende produkten fan 'e show:

It Kanadeeske ûntwerpbedriuw Umbra wurke gear mei Nanoleaf om twa ynnovative smart lampen te meitsjen. De $ 95 Cono is in draachbere lampe mei in batterij-oandreaune, X-foarmige stand, wylst de $ 130 Cup in bedrade burolampe is mei ynboude opslach foar pennen en oare buroblêd items. Beide lampen binne Matter-kompatibel en kinne wurde regele fia Bluetooth mei de app fan Nanoleaf.

Slimme finsters wiene ek in opmerklike trend op 'e show. De eHandle ConnectSense is in handgreep foar finsters yn Jeropeeske styl dy't in ynboude Z-Wave-sensor hat. Dizze sensor kin vibraasje detectearje en de iepen / sluten of tilt posysje fan it finster, wêrtroch ferskate automatisearrings mooglik binne sûnder de needsaak foar ûnsjogge plestik dongles oan muorren of finsters.

Yeelight toande de Yeelight Pro P20 Rooflight, dy't it effekt fan in dakljocht imiteart mei nanotechnology-ynskeakele "Rayleigh Scattering." Dit realistysk ogende dakljocht kin wurde monteard yn it plafond en is kompatibel mei it Matter-protokol.

Aqara yntrodusearre it T1M-plafondljocht, dat in kleurferoarjende ring hat dy't kin wurde brûkt om fisuele warskôgings te stjoeren as yntegreare mei it Aqara smart home-platfoarm. Derneist, Aqara debutearre de U200 smart slot, ûntwurpen foar Europeeske styl mortise doarren. Dit retrofitslot biedt ferskate ûntskoattelmethoden, ynklusyf fingerprint, keycode, en NFC.

Oer it algemien befette IFA 2023 in oanbod fan ynnovative gadgets dy't tasizze it gemak en funksjonaliteit fan tûke huzen te ferbetterjen. Oft it no draachbere tûke ljochten, tûke finsters of avansearre ferljochtingsoplossingen binne, dizze produkten foarmje de takomst fan hûsautomatisearring.

