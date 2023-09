The Hilarious Glitch that Broke Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 hat rave beoardielingen krigen, en in protte beskôgje it as it spultsje fan it jier. De boeiende cast, betsjoenende omjouwings, en spot-on dialooch hawwe de leafde fan spilers foar langere gamingûnderfinings opnij opwekke. Ien spiler kaam lykwols koartlyn in glitch tsjin dy't it spultsje nei in heul nij nivo fan hilariteit naam.

De spiler, dy't genietsje fan modding-spultsjes, tsjinkaam yn it ferline tal fan technyske problemen. Mar neat koe har tariede op de glitch dy't se ûnderfûnen yn Baldur's Gate 3. Nei't se it spultsje in skoft spile hawwe, namen se in skoft, ynstalleare wat nije mods, en besochten in nij spultsje te begjinnen. Ta har ferrassing waarden se begroete mei in nochal ûnkonvinsjonele sêne - acht neakene manlike karakters en in draakpersoan.

Ferwarre, mar amusearre, koe de spiler net oars as laitsje en de absurditeit fan 'e situaasje wurdearje. Se wiene net wis wat feroarsake de glitch, mar it like te hawwen ferfongen de karakter skepper mei dit ûnferwachte sicht. De neakene karakters liken op de man-steande emoji, en de fjouwer portretten oan 'e kant tafoege oan it komyske effekt.

De spiler woe lykwols net foar altyd yn dizze frjemde glitch sitte. It gewoan deinstallearjen fan de mods hat it probleem net oplost. Se moasten har taflecht ta it laden fan in âldere opslachbestân en it spultsje ferlitte foardat se normaal in nij spultsje koenen begjinne. Uteinlik koene se weromgean nei de oarspronklike karaktermakker en trochgean mei har aventoer.

Wylst de glitch in hilarysk en ûnferjitlik momint foar de spiler levere, hoopje se dat se it noait wer tsjinkomme. Se kinne no Baldur's Gate 3 spielje, de workshop ferkenne en unike ûnderfiningen meitsje sûnder de bisarre glitch har gameplay te ûnderbrekken.

Dizze glitch tsjinnet as in herinnering dat sels yn 'e meast gepolijst en kritysk priizge spultsjes, ûnferwachte en amusante ûngelokken noch kinne foarkomme. It foeget ta oan de sjarme en ûnfoarspelberens fan 'e gamingûnderfining.

boarnen:

- Destructoid