It bêste trimnivo fan 'e 2024 Toyota GR Supra

De 2024 Toyota GR Supra is in sportauto fan wrâldklasse dy't útsûnderlike prestaasjes en unike styling biedt. Toyota biedt meardere trims om te foldwaan oan ferskate foarkarren en budzjetten, dus hokker is it bêste foar jo?

De beskikbere trims foar de 2024 Toyota GR Supra binne:

GR Supra 2.0: De yngongsnivo trim priis op $ 45,540

GR Supra 3.0: De trim op middennivo priis op $ 54,500

GR Supra 3.0 Premium: In hegere trim priis op $ 57,650

GR Supra 45th Anniversary Edition: In spesjale edysje trim priis op $64,375

De GR Supra 2.0 hat in 2.0-liter turbo fjouwer-silinder motor mei 255 pk en 295 lb-ft koppel. It komt mei Michelin Pilot Super Sport-bannen, mei learen besunige sportstoelen, en automatyske klimaatkontrôle mei dûbele sône.

De GR Supra 3.0 biedt in turbocharged 3.0-liter inline-seis motor mei 382 pk en 368 lb-ft koppel. It komt mei of in seis-snelheid hânmjittich of acht-snelheid automatyske oerdracht, Brembo front remmen, en 19-inch alloy tsjillen.

De GR Supra 3.0 Premium trim foeget noch mear lúkse en technologyske funksjes ta, ynklusyf read-ferve Brembo fjouwer-piston calipers, ferwaarme lear-trimmed sport sitten, en in 12-sprekker JBL HiFi audio systeem.

De GR Supra 45th Anniversary Edition is in beheinde edysje trim dy't unike finishen hat, swarte sydstripen mei it Supra-logo, matswarte 19-inch tsjillen, en in ferstelbere efterfleugel.

Neffens Edmunds is de populêrste trim ûnder auto-shoppers de GR Supra 3.0 Premium. Dizze trim biedt in geweldige balâns fan prestaasjes en lúkse, mei in turbo-inline-seis-motor, Brembo-remmen, Adaptive Variable Sport-ophinging, ferwaarme mei learen besunige sitten, in JBL-audiosysteem, en draadloze Apple CarPlay en Android Auto.

Resinsjes oer de 2024 Toyota GR Supra trims binne mingd, mar d'r binne wat mienskiplike mieningen. Auto en sjauffeur priizgen de GR Supra 3.0 foar syn opsje foar manuele oerdracht en prestaasjes. Autotrader en MotorTrend foarkar de GR Supra 3.0 Premium foar syn opwurdearre ynterieur en ridlike priis.

Ta beslút, de 2024 Toyota GR Supra biedt in oanbod fan trims om oan ferskate foarkarren te passen. De populêre kar ûnder auto-shoppers is de GR Supra 3.0 Premium, dy't in geweldige miks fan prestaasjes en lúkse biedt tsjin in earlike priis.

boarnen:

Toyota Newsroom,

Edmunds,

Auto en bestjoerder,

auto hanneler,

motortrend