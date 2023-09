Yntroduksje fan de BMW M 1000 RR: In nij nivo fan prestaasjes

De BMW S 1000 RR is al lang beskôge as in ljochtsjende stjer yn 'e wrâld fan supersportfytsen, en sette de benchmark foar hjoeddeistige prestaasjes. BMW hat lykwols no dingen nei in folslein nij nivo brocht mei de yntroduksje fan de M 1000 RR. Dizze yndrukwekkende masine bewiist dat d'r altyd romte is foar ferbettering, sels as jo oan 'e top fan jo spultsje binne.

De M 1000 RR komt mei wat opmerklike ferbetterings, wêrtroch't it útkomt boppe syn foargonger. Dizze ferbetterings komme lykwols mei in fikse priiskaartsje, wêrtroch't de M 1000 RR ien fan 'e djoerste produksjemotorfytsen is op' e merke hjoed. Yn Maleizje befelt it in signifikante RM 289,500, wylst yn 'e FS de foarstelde retailpriis fan de fabrikant (MSRP) $ 37,990 is.

Ien fan 'e opfallende funksjes fan' e M 1000 RR is it M Competition Package, dat opmerklike upgrades biedt foar entûsjasters. Dit pakket omfettet in anodisearre aluminium swingarm, M-rem- en koppelingshendels, remhendelbewaker, M Endurance Chain, en M Rider Footrest. De M Carbon-tsjillen ferbetterje net allinich de styl fan 'e fyts, mar ferminderje ek net-ôfspringend gewicht, wat resulteart yn ferbettere handling en responsiviteit op' e dyk of spoar.

Under syn yndrukwekkende eksterieur hat de BMW M 1000 RR in formidabel chassisûntwerp, fyn ôfstimd foar de easken fan 'e racetrack. It wurdt oandreaun troch in 999cc, floeistofgekoelde inline fjouwer-silinder fjouwer-taktmotor, beskerme troch de M Engine Protector foar tafoege duorsumens. De motor hat BMW's ShiftCam-technology, en biedt fariabele ynlaatnokkenaskontrôle. Dizze technology optimalisearret prestaasjes oer ferskate RPM-beriken, en leveret in yndrukwekkende 212 pk by 15,000 rpm en 79 pûnfuotten koppel by 11,000 rpm.

Wat technology oanbelanget, komt de M 1000 RR foarsjoen fan in grut 6.5-inch TFT-display en in OBD-ynterface foar de standert M GPS-Laptrigger. Fierder hawwe riders de opsje om har fyts oan te passen mei in seleksje fan opsjonele aksessoires, ynklusyf ferskate windshields, de M Datalogger, en de M Cover Kit.

De BMW M 1000 RR bliuwt net allinich yndruk meitsje mei syn prestaasjes, mar ek mei syn byldbepalende kleurskema fan Light White, Racing Blue Metallic, en Racing Red. Mei syn opmerklike ferbetterings ferheget dizze supersportfyts de latte en stelt in nije standert yn motorfytsen mei hege prestaasjes.

