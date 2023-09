Transformearje jo wurkplak mei dizze topzoomproduktiviteitsfunksjes

Zoom is mear dan allinich in ark foar fideokonferinsjes. Mei syn array fan produktiviteitsfunksjes is it in powerhouse wurden foar it ferbetterjen fan teamprestaasjes. Yn dit artikel sille wy guon fan 'e top Zoom-produktiviteitsfunksjes ferkenne dy't elke bedriuwslieder soe moatte brûke.

Ien fan dizze funksjes is Zoom IQ, in AI-oandreaune assistint dy't brûkers kin helpe mei ferskate taken. It kin miste gearkomsten gearfetsje, recaps poste, en aksje-items foarstelle om elkenien op deselde side te hâlden. Zoom IQ biedt ek in oplossing foar it organisearjen fan ideeën en it meitsjen fan gearkomsteaginda's.

Skermdieling en annotaasje is in oare krêftige produktiviteitsfunksje. Brûkers kinne har skermen diele tidens gearkomsten, wêrtroch dielnimmers spesifike applikaasjes as dielen fan it skerm kinne sjen. Annotaasje-ark makket it mooglik om wichtige ynformaasje te tekenjen en te markearjen op it dielde skerm.

Zoom yntegreart ek naadloos mei kalinders en skema. Brûkers kinne har foarkar kalinder-apps lykas Google Calendar en Outlook keppelje oan Zoom, wêrtroch it maklik is om skema's te behearjen. De funksje "Appointment Scheduler" helpt by it plannen fan gearkomsten troch beskikberens op alle platfoarms te toanen en automatyske notifikaasjes en herinneringen te ferstjoeren.

Breakout keamers yn Zoom binne ideaal foar effektive gearwurking en brainstorming sesjes. Hosts kinne dielnimmers ferdield yn sub-groepen foar diskusjes en taken. Pre-tawizen fan dielnimmers oan breakout keamers besparret tiid en streamlines it gearkomste proses.

Foar kreative teams biedt de Zoom-whiteboard-funksje in ûneinich doek foar tekenjen, tekst tafoegje en ôfbyldings uploade. Hosts hawwe kontrôle oer it whiteboard, en whiteboards kinne wurde bewarre en tafoege oan 'e wolk foar takomstige referinsje.

Zoom Meetings binne in kearnkomponint fan it platfoarm, en biede ark foar gearwurking en produktiviteit. Gearkomsten kinne automatysk wurde opnommen en omfoarme ta transkripsjes. Byskrift-oersetynstruminten fasilitearje meartalige petearen, wylst taaltolken kinne wurde tafoege foar dielnimmers mei in beheining.

De yntegraasjes en apps fan Zoom helpe alles op ien plak byinoar te bringen. Brûkers kinne tagong krije ta in merkplak mei in breed oanbod fan yntegraasjes en tafoegings, fan gearwurkingsapps lykas Slack oant ark foar projektbehear. Oanpasbere petearûnderfiningen binne ek alsidiger wurden, en biede bedriuwen in oplossing foar kommunikaasje en gearwurking.

Troch dizze top Zoom-produktiviteitsfunksjes te brûken, kinne bedriuwen har wurkplak transformearje yn in heul produktive omjouwing. Oft it no is troch AI-oandreaune assistinsje, dielen fan skermen en annotaasje, skemamooglikheden, breakout-keamers, gearwurking op whiteboard, of oanpasbere petearûnderfiningen, Zoom hat de ark om teamprestaasjes te ferbetterjen.

