In resinte analyze fan 'e S&P 500 troch Investor's Business Daily hat bliken dien dat tsien oandielen yn' e yndeks sterk fertrouwe op ynkomsten út Sina. De stúdzje fûn dat bedriuwen lykas Qualcomm, Monolithic Power, en Texas Instruments mear as 27% fan har ynkomsten generearje út Sina of har gebieten.

Dizze sifers binne signifikant heger dan Apple, dat faaks wurdt sjoen as in grutte bleatstelling oan Sina. Yn feite hat Apple allinich 18.8% fan har ynkomsten út Sina yn har lêste jierferslach. Nettsjinsteande dit hawwe de tsien bedriuwen mei de measte Sineeske bleatstelling har oandielen dit jier mei 30% sjoen tanimme, en prestearje de totale S&P 500.

D'r binne lykwols tekens dat ynvestearders no kinne begjinne te priisjen yn it risiko ferbûn mei de Sineeske merk. Apple's oandielen sakke mei 3% nei rapporten dat guon fan har produkten koene wurde blokkearre foar gebrûk troch de Sineeske regearing. Dit kin in yndikaasje wêze fan feroarjend sentimint nei Sina-relatearre risiko's.

Ien faktor dy't de soargen fergruttet oer ynvestearjen yn Sina is de stadige ekonomyske groei dy't it lân ûnderfynt. Yn it twadde fearnsjier groeide de Sineeske ekonomy mei mar 3.2%, signifikant ûnder syn gewoane noarmen. It binne net allinich politike spanningen dy't in risiko foarmje foar bedriuwen dy't ôfhinklik binne fan 'e Sineeske merk; de algemiene ekonomyske sûnens fan it lân is ek in faktor om te beskôgjen.

De technologysektor is benammen bleatsteld oan Sina, mei 80% fan 'e tsien meast bleatstelde bedriuwen yn' e S&P 500 dy't yn dizze sektor operearje. Qualcomm, dy't 63% fan har ynkomsten út Sina krijt, hat syn oandielpriis dit jier mei 3.2% sjoen. Monolithic Power, oan 'e oare kant, hat syn oandielen sjoen mei mear dan 40% tanimme nettsjinsteande 52% fan har ynkomsten út Sina.

Oer it algemien, hoewol ynvestearders miskien net al te soargen binne oer har bleatstelling oan Sina op it stuit, kin dit sentimint feroarje as relaasjes tusken de FS en Sina fierder spanne en as de Sineeske ekonomy trochgiet fertraging.

Boarne: S&P Global Market Intelligence, Investor's Business Daily

Definysjes:

- S&P 500: De S&P 500 is in beursyndeks dy't de oandielprestaasjes mjit fan 500 grutte bedriuwen dy't op 'e beurzen yn' e Feriene Steaten fermeld binne.

- Ynkomsten: Ynkomsten ferwiist nei it totale bedrach fan ynkommen generearre troch in bedriuw út syn primêre aktiviteiten, lykas ferkeap fan guod of tsjinsten.

- Sina Exposure: Sina exposure ferwiist nei de graad wêryn't in bedriuw fertrout op ynkomsten of operaasjes yn Sina foar syn finansjele prestaasjes.

- Sektor: Yn finânsjes ferwiist in sektor nei in spesifike yndustry as segmint fan 'e ekonomy. De S&P 500 is ferdield yn ferskate sektoaren, lykas ynformaasjetechnology en sûnenssoarch, basearre op de soarten bedriuwen opnommen yn 'e yndeks.