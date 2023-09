Hoe kinne jo fluch credits fertsjinje yn Starfield

Starfield, it lêste spultsje foar romteferkenning fan Bethesda, draait om de oankeap fan credits om apparatuer te keapjen, jo romteskip te upgrade en bemanningsleden te hieren. Wylst d'r ferskate metoaden binne om credits yn it spul te fertsjinjen, binne in protte fan harren stadich en net effisjint foar dyjingen dy't gjin echte jild útjaan wolle. Hjir binne guon fan 'e rapste manieren om legaal credits te sammeljen yn Starfield:

1) Untskoattelje de hannelsfeardigens

De hannelsfeardigens is essensjeel foar it keapjen en ferkeapjen fan guod yn Starfield. Troch feardigenspunten te ynvestearjen yn Commerce, kinne jo in ferskaat oan foardielen ûntsluten, lykas in winkelkoarting, ferhege ferkeapwinst, en mear. As jo ​​​​dizze feardigens fierder ûntwikkelje, wurde de koartingen en winstferbettering noch wichtiger.

2) Loot strategysk

Yn Starfield binne d'r items te sammeljen oeral wêr't jo hinne gean. Net alle items binne lykwols weardefol genôch om har gewicht te rjochtfeardigjen. Fanwegen beheinde draachkapasiteit is it wichtich om de wearde fan in artikel yn relaasje ta syn gewicht soarchfâldich te evaluearjen foardat jo beslute om it te nimmen of net.

3) Nivo de Scavenging-feardigens op

De Scavenging-feardigens yn Starfield lit jo net allinich ferburgen skatten ûntdekke, mar ek weardefolle items fine yn konteners. Wylst jo foarútgeane yn Scavenging, sille jo seldsumer en weardefoller items tsjinkomme, en jouwe in lukrative kâns om credits te fertsjinjen by it ferkennen.

4) Nim opdrachten fan alle Mission Boards

Missy boards yn ferskate delsettings en fraksjes biede side speurtochten dy't beleanje jo mei credits. It foltôgjen fan dizze misjes kin jo wichtige kredytbeleanningen fertsjinje, en it missybestjoer fan elke fraksje sil unike misjes hawwe yn oerienstimming mei har doelen.

5) Bou bûtenposten

It fêstigjen fan bûtenposten op planeten freget wat ynspannings, mar de beleannings binne it wurdich. Troch jo bûtenposten te konfigurearjen om weardefolle boarnen te produsearjen, kinne jo in skat oan boarnen sammelje dy't kinne wurde ferkocht foar credits. Hoe mear bûtenposten jo beheare, hoe grutter jo potensjele winsten sille wêze.

6) Ferkeapje alle ekstra skippen dy't jo hawwe

As jo ​​​​mear stjerreskippen hawwe dan jo kinne omgean, beskôgje se dan te ferkeapjen fia in Ship Technician. Hoewol d'r in lytse kosten kinne wêze om jo skip te registrearjen, kin it ferkeapjen fan ekstra skippen resultearje yn substansjele rendeminten en romte frijmeitsje foar mear rendabele ûndernimmingen.

7) Folsleine fraksjemisjes

Begjin mei fraksjemisjes befoarderet net allinich it ferhaal fan it spultsje, mar leveret ek romhertich kredytbeleanningen. Dizze misjes passe oerien mei de doelen fan jo keazen fraksje en biede in poerbêste manier om jo credits ûnderweis te fersterkjen.

8) Progress troch de lineêre missyprogression

It foltôgjen fan kampanjemisjes is in ienfâldige manier om credits te fertsjinjen. De measte misjes jouwe monetêre kompensaasje, en guon biede sels seldsume items as beleanning. Soargje derfoar dat dizze misjes prioritearje om sawol credits as weardefolle boarnen te fertsjinjen.

9) Ferkeapje survey gegevens

As jo ​​​​ferskate planeten ferkenne, nim dan de tiid om de pleatslike floara, fauna en geologyske funksjes te scannen. Elke scan foeget ta oan jo enkête-gegevenssammeling, dy't kinne wurde ferkocht foar credits oan Vladimir Sall, lid fan 'e Constellation-fraksje.

10) Brûk konsole-kommando's (cheats) foarsichtich

As jo ​​​​ree binne om de regels te bûgjen, kinne konsolekommando's yn Starfield direkte rykdom leverje yn 'e foarm fan credits. It brûken fan cheats kin lykwols foarkomme dat jo prestaasjes letter yn it spul fertsjinje, dus brûk se mei ferstân.

Ta beslút, credits binne essinsjeel yn Starfield. Troch dizze metoaden te brûken, kinne jo fluch credits fertsjinje sûnder wirklik jild te besteegjen of regels te brekken.

Boarnen: Bethesda