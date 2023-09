It iPhone 15-feest is krekt om 'e hoeke en jo binne fan herte ├║tnoege! It is wer dy tiid fan it jier as Apple har nijste lineup fan iPhones oankundiget, en dit jier is it de iPhone 15. It evenemint, neamd "Wonderlust", is pland foar tiisdei 12 septimber 2023, om 10:00 AM (PST). De foarbestellingsdatum is ynsteld foar freed 15 septimber 2023, om 05:00 oere (PDT), en de offisjele startdatum is freed 22 septimber 2023.

Neffens meardere boarnen binne d'r geroften dat de produksje fan 'e iPhone 15 kin ferskowe fan Sina nei Yndia. Hoewol dit net befêstige is, binne in protte optein oer de mooglikheid fan in feroaring yn reisbestimming foar de lansearring. Oft wy út Sina of Yndia komme, it is wichtich om ús paspoarten klear te hawwen en te soargjen dat wy al ús reisdokuminten en rûtes yn oarder hawwe.

Weromsjen op it sukses fan 'e iPhone 14 USA Pre-Order Thread, mei mear dan 25,000 berjochten, 1 miljoen werjeften, en 1,500 totale stimmen, is it d├║dlik dat de opwining foar nije iPhones onge├źvenaard is. Sille wy dit jier noch in rekord brekke? De tiid sil it leare.

As de lansearring tichterby komt, wurdt it folgjen fan ├║s bestellingen essensjeel. Sadree't de oarders begjinne te ferpleatsen nei it poadium "Tariede op ferstjoering", kinne wy ÔÇőÔÇőÔÇőÔÇőferwachtsje beweging te sjen oer it wykein. Dit is wannear't wy ├║s pakketten kinne begjinne te folgjen mei it opj├╗ne trackingn├╗mer. UPS is ien fan 'e ferstjoeringsferfierders foar Apple, en har webside lit ├║s ├║s iPhone-ferstjoeringen folgje. It is wichtich om ├║s faktuer te hawwen mei it serien├╗mer, dat te finen is op 'e Apple-webside.

Ien fan 'e meast ferwachte scans tidens it ferstjoerproses is de "Ymport Scan" yn Louisville, Kentucky. Dizze scan jout oan dat de ferstjoering ymportprosedueres yn it ûntfangende lân hat wiske en garandearret dat de iPhone de oare deis komt. It is de lêste mylpeal foardat wy einlings ús hannen krije op 'e nije iPhones.

Dat, meitsje jo klear foar de lansearring fan iPhone 15! Soargje derfoar dat jo paspoart bywurke is, folgje jo bestelling en meitsje jo klear om de nijste tafoeging oan 'e Apple-famylje wolkom te hjitten.

