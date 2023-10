De Parker Solar Probe bliuwt de mystearjes fan 'e sinne te ûntrafelen

De Parker Solar Probe foltôge koartlyn syn 17e tichtby de sinne, en kaam binnen 7.26 miljoen kilometer fan 'e fotosfear fan 'e sinne. Tidens syn 13e oanpak waard it it earste romteskip ea om in koronale massa-útwerping (CME) troch te gean, in krêftich barren dat enoarme massa's plasma troch de romte smyt. De missy fan 'e sonde, dy't pland is om troch te gean oant 2025, hat as doel de mystearjes fan' e sinne te ûntdekken en krúsjale ynsjoch te jaan yn sinneferskynsels.

De Parker Solar Probe, faaks oantsjutten as de "lytse motor dy't gewoan trochgiet en trochgean," makke syn tichte oanpak op 27 septimber, skimerend krekt 7.26 miljoen kilometer boppe de sinne oerflak laach, bekend as de fotosfear. Dizze yndrukwekkende prestaasje folget syn eardere mylpeal fan fleanen troch in koronale massa-útwerping tidens syn 13e oanpak op 5 septimber 2022.

It súkses fan 'e missy wurdt taskreaun oan de fearkrêft fan it romteskip en syn fermogen om ekstreme omstannichheden te wjerstean. Nettsjinsteande it belibjen fan temperatueren oant 1400 graden Celsius, wurde de wichtichste ynstruminten fan 'e sonde beskerme troch ôfskerming, wêrtroch't se kinne operearje yn in hast normale keamertemperatueromjouwing.

It haaddoel fan 'e Parker Solar Probe is it bestudearjen fan' e sinnekorona, it boppeste diel fan 'e sinnesfear. Wittenskippers binne fan doel om te begripen wat de korona ferwaarmt en de stream fan enerzjy dêryn te spoaren. Dêrnjonken besykje se de fersnelling fan 'e sinnewyn te ûndersykjen as dy de sinne ferlit, lykas de struktuer fan 'e sinne en har magnetyske fjilden.

Coronale massa-ejections binne fan bysûnder belang foar sinnefysici. Dizze krêftige eveneminten kinne wichtige gefolgen hawwe op ierde, fan fersteuring fan kommunikaasjesystemen oant it feroarsaakje fan stroomûnderbrekkingen. Troch dizze sinnestoarmen te studearjen, hoopje wittenskippers in better begryp te krijen fan 'e krêften dy't har driuwe en prognosemooglikheden ûntwikkelje.

De resinte mylpeal berikt troch de Parker Solar Probe, dy't troch in CME op it tichtste punt by de sinne passearre, levere weardefolle gegevens oer de snelheid en tichtens fan 'e skokwelle. Hoewol dizze bepaalde CME gjin bedriging foar de ierde posearre, markeart it it belang fan it studearjen fan dizze eveneminten en har potensjele gefolgen.

It Parker Solar Probe-projekt wurdt beheard en eksploitearre troch it Johns Hopkins Applied Physics Laboratory yn Laurel, Marylân. It romteskip, boud binnen de tiidline en budzjet fan NASA, bliuwt it paad effen foar nije ûntdekkingen oer ús tichtste stjer, de sinne.

