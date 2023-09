Belang fan Zeolite yn Syngas Conversion

Wittenskippers sykje alternative manieren om brânstoffen te produsearjen dy't net fertrouwe op petroleum fanwegen tanimmende fraach. Yn in resinte resinsje publisearre yn it tydskrift Carbon Future, ûndersocht in team fan ûndersikers de rol fan zeoliten yn 'e konverzje fan syntetyske gas (syngas) yn brânstof. Syngas is in mingsel fan koalmonokside en wetterstofgas dat kin wurde produsearre út stienkoal, ierdgas en biomassa. De Fischer-Tropsch-synthese (FTS) is in bekende metoade dy't brûkt wurdt om syngas yn koalwetterstoffen te konvertearjen.

De ûndersikers ûndersochten de selektiviteit fan it FTS-proses mei ferskate modellen, wêrûnder it Anderson-Schulz-Flory (ASF) model. De standert FTS-oanpak produseart lykwols faak beheinde produkten dy't oerienkomme mei it ASF-model. Om de distribúsje fan produkten te optimalisearjen, hawwe wittenskippers har wend oan zeoliten, hydrateare aluminosilikaatmineralen mei in unike kristalstruktuer.

Zeoliten binne fûn om de reaksjepaden effektyf te kontrolearjen bûten de tradisjonele FTS-oanpak. Se binne brûkt om de selektiviteit fan benzine, jetbrânstof en diesel te ferbetterjen, en oertreffe de resultaten krigen mei it ASF-model. Derneist binne zeolitkatalysatoren suksesfol west yn it produsearjen fan aromatyske ferbiningen.

De ûndersikers suggerearje dat fierdere stúdzje moat rjochtsje op it beskôgjen fan ekstra zeolite-kenmerken en it ûndersykjen fan de ferbining tusken katalysatorstruktuer en aktiviteit. Se markearje ek it belang fan it yntegrearjen fan grutte gegevens mei keunstmjittige yntelliginsje om it begryp te befoarderjen fan 'e fûnemintele prosessen belutsen by syngaskonverzje.

It ûndersyksteam, besteande út Liang Wang, Hangjie Li, en Feng-Shou Xiao fan Zhejiang University, erkent de stipe fan it Nasjonaal Key Research and Development Program fan Sina en de National Natural Science Foundation fan Sina.

Gearfetsjend spylje zeoliten in krúsjale rol yn 'e konverzje fan syngas nei brânstoffen. Troch nije reaksjepaden te ûntsluten en bettere kontrôle te jaan oer produktdistribúsjes, biede zeolitkatalysatoren kânsrike kânsen foar de ûntwikkeling fan effisjintere en duorsume brânstofproduksjeprosessen.

Definysjes:

- Syntetyske gas (syngas): In kombinaasje fan koalmonokside en wetterstofgas dat kin wurde produsearre út stienkoal, ierdgas en biomassa.

- Fischer-Tropsch-synteze (FTS): In metoade brûkt om syngas yn koalwetterstoffen te konvertearjen.

- Zeoliten: Hydratearre aluminosilikaatmineralen mei in unike kristalstruktuer dy't floeistof effisjint kin absorbearje en útdriuwe.

boarnen:

Li, H., et al. (2023). Belang fan zeolit ​​yn multyfunksjonele katalysatoren foar syngaskonverzje. Carbon Future. doi: 10.26599/CF.2023.9200003

Ofbyldingskredyt: Carbon Future, Tsinghua University Press