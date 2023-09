Oankommende sinnefertsjustering yn Kolorado: alles wat jo witte moatte

As de datum fan 'e kommende sinne-fertsjustering tichterby komt, ûnderfine hotels, ynklusyf Herrera's, in tanimming fan boekingen. Dit spektakel fynt plak op 14 oktober en sil de earste eclips wêze dy't sichtber is út 'e Feriene Steaten sûnt de totale fertsjustering fan 2017. It paad fan annularity wurdt ferwachte om de regio om 10:30 oere dy sneon oer te stekken, en lûkt grutte skaren entûsjaste taskôgers.

Dus, wat is krekt in ringfoarmige sinne-eclipse? It komt foar as de moanne tusken de ierde en de sinne troch giet, wylst op it fierste punt fan 'e ierde. De lêste kear dat de Feriene Steaten tsjûge wiene fan dit ferskynsel wie yn 2012. Troch syn ôfstân ferskynt de Moanne as in donkere skiif dy't lytser is as de sinne, wêrtroch in betoverend "ring fan fjoer"-effekt yn 'e himel ûntstiet, dat sawat 4 minuten duorret. .

Mienskippen súdwestlik fan Durango, ynklusyf Cortez, Dolores en Dove Creek, sille hawwe it foarrjocht fan in belibje de annularity yn syn folsleine gloarje. Dizze lokaasjes sille genietsje fan in útsjoch wêr't de moanne yn it krekte sintrum fan 'e sinne liket te wêzen.

Om de ûnderfining te ferbetterjen, wurde ferskate besjen-eveneminten yn it gebiet organisearre, ynklusyf by Mesa Verde National Park. De National Park Service (NPS) en NASA wurkje gear om edukative seminars en oanwiisde parkeargebieten foar besikers te leverjen. It park sil hosting eveneminten sjen by it Chapin Mesa Museum, it Far View Parking Lot, en it Morefield Campground Amphitheater. Campings binne beskikber, mar reservearrings wurde advisearre as se binne nei alle gedachten te ferkeapjen út. Besikers sille wurde foarsjoen fan eclipse bril wylst foarrieden lêste, soargje foar it feilige besjen fan dit himelske evenemint.

Opmerklik sil it Four Corners Monumint, wêr't de grinzen fan Kolorado, Arizona, Nij-Meksiko en Utah gearkomme, sletten bliuwe fan 8 oant 1 oere op 'e dei fan' e eclipse. Dizze sluting is in respektfol maatregel om de hillige leauwen fan 'e Navajo Nation te earjen, dy't de side beheare. De Navajo-minsken beskôgje fertsjusteringen as hillige barrens en ûnthâlde har fan wurkjen of har huzen te ferlitten by sokke foarfallen.

Foar dyjingen dy't yn oare dielen fan Kolorado, hoewol se de folsleine fertsjustering net sille belibje, kinne se de moarn fan 14 oktober noch tsjûge wêze fan in dielfertsjustering.

As jo ​​​​de eklips fan dit jier misse, meitsje jo gjin soargen. De folgjende totale sinne-fertsjustering yn Kolorado is pland foar 2048. As jo ​​​​lykwols graach earder tsjûge binne fan in totale fertsjustering, kinne jo nei it easten reizgje om ien te besjen op 8 april 2024. Dizze fertsjustering sil troch Meksiko, Teksas en ferskate stêden yn it noardeasten fan 'e Feriene Steaten, wêrûnder Austin, Dallas en Indianapolis.

Dus markearje jo kalinders en tariede jo op om tsjûge te wêzen fan 'e ynspirearjende skientme fan in sinnefertsjustering yn Kolorado. Unthâld om jo eclipse-bril te bringen om feilich besjen te garandearjen, en wês taret op potinsjele ferkear, om't dit seldsume barren ferwachtet om grutte skaren te lûken.

