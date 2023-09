Ferkenne de evolúsje fan tomaten: fan wyld oant prachtich

Biologen oan 'e Universiteit fan Massachusetts Amherst hawwe ûndersyk dien nei de evolúsjonêre skiednis fan tomaten, en ûntdekke de sets fan eigenskippen dy't liede ta de ûntwikkeling fan har ûnderskate skaaimerken. De befinings, publisearre yn Plants, People, Planet en The American Journal of Botany, smyt ljocht op hoe't fruchten yn it wyld evoluearje en biede ynsjoch dy't kinne helpe by takomstige ynspanningen foar gewaaksferbettering.

De stúdzje rjochte him op 'e sibben fan moderne tomaten, ferskate wylde soarten fûn lâns de westkust fan Súd-Amearika. Dizze wylde soarten ferskille sterk fan de tomaten dy't wy hjoeddedei bekend binne. Se binne lyts, grien as ripe, en in protte hawwe onaangename smaak en geur.

Om de transformaasje fan dizze wylde tomaten te begripen nei de lekkere en visueel oansprekkende frucht dy't wy genietsje, ûndersochten de ûndersikers evolúsjonêre syndromen, dy't sets fan eigenskippen binne dy't tegearre yn fruchten foarkomme. Foarige ûndersikers hiene net alle soarten wylde tomaten byinoar groeid om bewiis te sammeljen fan dizze syndromen.

It team sammele sied fan 13 soarten wylde tomaten en meardere farianten binnen elke soart. Se groeiden dizze planten en ûndersochten har fruchten foar skaaimerken lykas kleur, foarm, sûker- en soere ynhâld, en DNA-analyse. De flechtige organyske ferbiningen ferantwurdlik foar it aroma fan 'e tomaten waarden ek mjitten en klassifisearre.

De resultaten die bliken dat eigenskippen lykas geur, smaak en kleur syndromatysk binne en dat der in oerienkomst is tusken it uterlik fan 'e tomaat en syn smaak. Dit ûndersyk jout in wiidweidich begryp fan hoe't wylde tomaten ferskille fan elkoar en fan kultivearre farianten.

De stúdzje hat ek profitearre fan it sammeljen fan Charles Rick, dy't sied sammele fan wylde tomatensoarten tidens syn reizen yn Súd-Amearika. De ûndersikers groeiden dizze sammele sieden neist har eigen en fergelike de eigenskippen fan 'e ferskate soarten.

Dit ûndersyk beljochtet net allinich de evolúsjonêre skiednis fan tomaten, mar hat ek gefolgen foar it fokken fan mear fiedende en oansprekkende fariëteiten fan fruchten. Troch de eigenskippen te begripen dy't bydrage oan 'e winske kwaliteiten fan tomaten, kinne wittenskippers wurkje oan it ûntwikkeljen fan ferbettere farianten foar konsumpsje.