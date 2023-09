Undersikers ûntdekke potinsjele blauwdruk foar neuroanen yn ienfâldichste bisten

Undersikers hawwe bewiis ûntdutsen fan neuron-like sellen yn placozoans, ien fan 'e ienfâldichste soarten bisten. Placozoans hawwe bestien yn 'e see foar hûnderten miljoenen jierren, en it is mooglik dat se tsjinne as de blauprint foar it senuwstelsel fûn yn mear komplekse bisten, ynklusyf minsken. Dizze befinings waarden publisearre yn it tydskrift Cell.

Placozoans ferskine as amoeben ûnder in mikroskoop, mar binne eins bisten. Se binne nauwer besibbe oan cnidarians (wêrby't seeanemonen en koralen omfetsje) en bilaterians (vertebraten) yn 'e beam fan it libben. Wylst oare dierlike lineages nervesystemen hawwe dy't regele wurde troch neuroanen, waarden placozoans leaud dat se oars wiene en gjin neuronen hawwe.

Ynstee fan neuroanen brûke placozoans peptidergyske sellen om bepaalde gedrach te regeljen. Dizze sellen meitsje koarte keatlingen fan aminosoeren frij dy't omlizzende sellen aktivearje, fergelykber mei de funksje fan neuroanen yn kompleksere organismen. Dizze oerienkomst late ûndersikers om fierder te ûndersykjen, teoretisearjend dat dizze sellen it senuwstelsel fan in âlde dierfoarfaar fertsjintwurdigje kinne.

It ûndersyksteam studearre gene ekspresje yn placozoans en ûntduts 14 soarten peptidergyske sellen dy't wichtich binne foar it bouwen fan neuroanen yn oare bisten. Se fûnen lykwols dat peptidergyske sellen yn placozoanen gjin elektryske aktiviteit en de mooglikheid hawwe om berjochten te ûntfangen, wat oanjout dat se gjin wiere neuronen binne.

Troch potinsjele ynteraksjes tusken peptidergyske sellen en oare sellen yn placozoanen yn kaart te bringen, identifisearren de ûndersikers in kompleks sinjaalnetwurk en spesifike pearen fan neuropeptiden en receptors. Dit stipet de gemyske harsenshypoteze, dy't suggerearret dat iere senuwstelsels evoluearre as netwurken fan sellen ferbûn troch gemyske sinjalen ynstee fan elektryske sinjalen.

Fergelykjen fan peptidergyske sellen mei neuroanen yn oare bisten, ûntdutsen de ûndersikers grutte oerienkomsten yn 'e manier wêrop genen wurde brûkt, wat oanjout dat iere senuwstelsels eartiids gelyk wiene oan dy te sjen yn placozoanen foardat se evoluearre ta komplekse sellen dy't elektryske sinjalen stjoere.

Wylst placozoans ienfâldich wêze kinne yn ferliking mei minsken, is har kompleksiteit heger dan ferwachte. Fierder ûndersyk nei placozoans en oare dierlike lineages sil in better begryp jaan fan 'e evolúsje fan senuwstelsels en ljocht skine op' e funksjes fan neuroanen yn ús harsens.

boarnen:

– Oarspronklik artikel: https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00143-1

- Ofbylding boarne: Sebastián R. Najle / Sintrum foar Genomic Regeling