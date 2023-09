XRISM Satellite lanseart om it universum te studearjen yn ferskate kleuren fan röntgenstraling

Gearfetting: De satellyt X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM), in gearwurkingsferbân tusken de Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) en NASA mei dielname fan it European Space Agency, waard lansearre op 6 septimber. De missy fan XRISM is om röntgengolflingten te detektearjen mei ongeëvenaarde presyzje en wittenskippers te leverjen mei baanbrekkende nije lêzingen fan waarme en enerzjyk plakken yn it universum. Oars as besteande röntgenteleskopen kin XRISM ferskate kleuren fan röntgenljocht ûnderskiede, en in skat oan ynformaasje ûntsluten. It ynstrumint detektearret röntgenstralen troch lytse temperatuerferoaringen, wêrtroch it gemyske eleminten oanwêzich yn objekten kin identifisearje en de snelheden fan gasbewegingen lêze. De satellyt hat as doel om in nij sicht te jaan fan it waarme en enerzjyk universum, observearjen fan stellare eksploazjes, ynteraksjes mei swarte gaten en fúzjes fan galaxycluster yn ungewoane detail. Wittenskippers oan 'e Universiteit fan Chicago sille de earste observaasjes fan XRISM fan massive galaxyklusters en groepen analysearje, yn' e hoop de ynteraksjes te begripen tusken supermassive swarte gatten en har gasthearstelsels. XRISM sil ek oerfloeden fan gemyske eleminten mjitte en de hjoeddeistige gemyske gearstalling fan it universum iepenbierje. It lansearjen fan in satellyt foar röntgenobservaasjes út 'e romte presintearret in wichtige útdaging fanwegen de atmosfear fan 'e ierde dy't röntgenstralen blokkearret. Dit is de fjirde poging om in ferlykbere satellyt mei súkses te lansearjen en te operearjen, en wittenskippers binne optimistysk oer it potensjeel fan XRISM.

boarnen:

- Universiteit fan Chicago. "XRISM satellyt lanseart om it universum te studearjen yn ferskate kleuren fan röntgenstraling." Phys.org. Ophelle 11 septimber 2023