Yndia's romteferkenningsreis giet troch mei it berikken fan baanbrekkende mylpealen. Nei de suksesfolle lansearring fan Chandrayaan-3 en Aditya L-1 misjes, is de Indian Space Research Organisation (ISRO) no taret op har folgjende missy, de X-ray Polarimeter Satellite (XPoSat). Dizze missy hâldt de belofte om de mystearjes fan it universum te ûntsluten.

XPoSat is de earste polarimetry-missy fan Yndia en allinich de twadde yn syn soarte yn 'e wrâld, mei't NASA's Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) de foargonger is lansearre yn 2021. Yn har kearn is polarimetry in wittenskiplike technyk dy't brûkt wurdt om de beweging fan ljochtgolven te bestudearjen , it jaan fan ynsjoch yn harren rjochting en patroanen fan trilling tidens harren reis troch romte.

De lansearring fan XPoSat is ynsteld om plak te nimmen yn 'e kommende moannen, ride boppe op in Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV). Ien kear yn 'e baan wurdt ferwachte dat it minimaal fiif jier tsjinje sil. De missy hat as doel om de útdagings oan te pakken fan it begripen fan it emisjemeganisme fan ferskate astronomyske boarnen lykas swarte gatten, neutronstjerren, aktive galaktyske kearnen en pulsarwynnevels.

Undersikers hawwe fûn dat dizze prosessen kompleks en ûnhandich binne, mei besteande romteobservatoria dy't muoite hawwe om krekte gegevens oer dizze emissies te leverjen. Om dizze útdagings oan te pakken, hat ISRO avansearre apparaten en technologyen ûntwikkele, lykas XPoSat, om ljocht te smiten op dizze kosmyske enigmas.

XPoSat draacht twa krúsjale wittenskiplike ladingen: POLIX (Polarimeter-ynstrumint yn röntgenstralen) en XSPECT (röntgenspektroskopy en timing). POLIX is ûntworpen om de polarisaasjeparameters te mjitten fan röntgenstralen dy't útkomme fan sawat 40 heldere astronomyske boarnen, wylst XSPECT de missy oanfolje troch essensjele ynformaasje te jaan oer hoe't himelske objekten ljocht absorbearje en útstjitte.

De XPoSat-missy, mei syn avansearre technology en avansearre payloads, wurdt ferwachte dat se signifikant bydrage oan ús begryp fan 'e kosmos. It markearret in oare mylpeal yn Yndia's romteferkenningsreis en beklammet it groeiende fertrouwen fan it lân yn romtemisjes.

