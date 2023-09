Swift Observatory Spotlights Black Hole Gobbling Up Stars

NASA's Swift Observatory observearre koartlyn in swart gat, neamd Swift J023017.0+283603, dat 500 miljoen ljochtjierren fuort leit yn 'e galaxy 2MASX J02301709+2836050. De gegevens suggerearje dat dit swarte gat bytiden stjerren konsumearret elke kear as se komme. Dit ferskynsel, bekend as in herhalend tij-fersteuringsevenemint, is earder sjoen yn oare swarte gatten, lykas ASASSN-14ko yn 2021.

Swarte gatten binne ongelooflijk dichte objekten mei enerzjike omjouwings. Se sammelje matearje yn skiven en konsumearje it superheated materiaal dat yn har evenemintehorizonten falt. As in stjer troch in swart gat gravitasjoneel ynsletten wurdt, wurdt er elke kear as er tichtby komt fan syn materiaal ûntslein. Yn it gefal fan Swift J0230 ferbrûkt in swart gat mear as 200,000 kear de massa fan 'e sinne trije ierdemassa's fan 'e stjer mei elke pass.

It is lykwols mooglik dat dizze stjer net folslein konsumearre is. Astronomen hawwe swarte gatten waarnommen dy't stellêr materiaal regurgitearje dat se yn it ferline konsumeare. Ûnderskiede tusken tij fersteuring eveneminten en de reinvigoration fan aktive galactic kearnen (AGNs), dat binne supermassive swarte gatten dy't emitting massive jets fan materiaal, kin wêze útdaagjend.

It Swift Observatory, lansearre yn 2004, hat ynstruminteel west yn it befoarderjen fan ús begryp fan astrofysika. Phil Evans, in astrofysikus oan 'e Universiteit fan Leicester, priizge it fermogen fan it observatorium om oan te passen oan nije gebieten fan ûndersyk. Fierdere stúdzje is nedich om de dynamyk fan it swarte gat en stjersysteem better te begripen, mar dizze nije observaasje draacht by oan ús kennis fan dizze fassinearjende kosmyske ferskynsels.

