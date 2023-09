Kompjûterfisy brûke om ynsjoch te ûntsluten yn lithium-ionbatterijen

Undersikers hawwe kompjûterfisy brûkt, in foarm fan masine learen, om in djipper begryp te krijen fan hoe oplaadbere lithium-ion-batterijen funksjonearje. Troch sekuer te ûndersiikjen fan X-rayfilms fan batterijelektroden op nanoskaalnivo, hawwe wittenskippers earder ferburgen fysike en gemyske details ûntdutsen. Dizze trochbraak hat it potensjeel om de effisjinsje fan lithium-ion-batterijen te ferbetterjen, mei bredere tapassingen yn it begripen fan komplekse systemen lykas seldieling yn embryo's.

De stúdzje, ûnder lieding fan ûndersikers fan 'e Department of Energy's SLAC National Accelerator Laboratory, Stanford University, MIT, en it Toyota Research Institute, rjochte him op lithium izer fosfaat (LFP) dieltsjes. LFP-dieltsjes, bedekt mei in tinne laach koalstof foar ferbettere elektryske konduktiviteit, wurde faak fûn yn 'e positive elektroden fan lithium-ion-batterijen.

Om de ynterne prosessen fan 'e batterijen te observearjen, makke it ûndersyksteam transparante batterijsellen mei twa elektroden omjûn troch in elektrolytoplossing dy't frijbewege lithium-ionen befettet. Troch dizze opset koene se de beweging fan lithiumionen folgje tidens de oplaad- en ûntlaadsyklusen. Dit proses, bekend as ynterkalaasje, omfettet de ionen dy't de LFP-dieltsjes ynfiere en ferlitte.

LFP is heul wichtich yn 'e batterijsektor fanwegen syn lege kosten, feiligensrekord, en it brûken fan oerfloedige eleminten, wêrtroch it benammen relevant is yn' e merk foar elektryske auto's.

De gearwurking tusken ûndersikers begon acht jier lyn doe't MIT-professor Martin Bazant en Stanford's William Chueh har ekspertize kombineare yn wiskundige modellering en avansearre röntgenmikroskopie om batterijdieltsjes te studearjen. Se hawwe letter ark foar masine-learen opnommen om batterijtesten te fersnellen en optimale oplaadmetoaden te identifisearjen. De hjoeddeistige stúdzje nimt it in stap fierder troch it brûken fan komputerfisy om nanoskaal röntgenfilms te analysearjen fan 2016. Dizze technyk soarget foar in mear wiidweidich begryp fan 'e lithium-ynfoegjereaksjes binnen LFP-dieltsjes.

Troch de röntgenôfbyldings te pikseljen kinne ûndersikers de konsintraasje fan lithium-ionen op elk punt binnen it partikel fêstlizze. Hjirmei kinne se films meitsje dy't de stream fan lithiumionen yn en út 'e dieltsjes yllustrearje by it opladen en ûntladen.

By it analysearjen fan de röntgenôfbyldings fûnen de ûndersikers dat de beweging fan lithiumionen binnen it materiaal nau ôfstimd wie mei kompjûtersimulaasjes dy't earder ûntwikkele binne troch Bazant. Se brûkten 180,000 piksels as mjittingen om in berekkeningsmodel te trenen dat de net-lykwichtige thermodynamika en reaksjekinetika fan it batterijmateriaal sekuer beskriuwt.

Derneist die bliken dat fariaasjes yn 'e taryf fan lithium-ion-absorption oer it oerflak fan it dieltsje korreleare mei de dikte fan' e koalstofcoating. Dizze fynst suggerearret dat it optimalisearjen fan de dikte fan 'e koalstoflaach mooglik de effisjinsje fan' e batterij kin ferbetterje - in wichtige foarútgong yn batterijûntwerp.

De resultaten fan dizze stúdzje biede ynsjoch yn 'e optimalisaasje fan lithium-izerfosfaatelektroden en demonstrearje it potensjeel fan masine-learen en avansearre ôfbyldingstechniken by it ûntdekken fan' e mystearjes fan materialen en systemen. Dizze trochbraak makket net allinich it paad foar foarútgong yn batterijtechnology, mar hâldt ek belofte foar it bestudearjen fan patroanfoarming yn oare gemyske en biologyske systemen.

Boarne:

- MIT Nijs Release

- Stanford University News Release

- Nature Journal