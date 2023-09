Nije stúdzje fynt skealike pestiziden yn bijepollen yn Ierlân

In resinte stúdzje útfierd troch Trinity College Dublin en Dublin City University hat ljocht smiten op de skealike ynfloed fan pestiziden op ferskate bijesoarten yn Ierlân. De ûndersikers ûndersochten gewaakspollen fan 12 ferskillende plakken yn it lân en analysearren de nivo's fan oerbliuwende pestiziden. Se sammele ek pollen fan huningbijen en hommels op dizze plakken.

De stúdzje die bliken dat hommelpollen it heechste oantal ferbiningen en pestiziddeteksjes hie yn ferliking mei oare soarten pollen. Benammen oanbelangjend wie de oanwêzigens fan neonikotinoïde ynsektiziden yn it hommelpollen. Neonicotinoïden binne bekend dat se skealik binne foar bijen en oare bisten.

Wat noch lestiger wie, wie dat in protte fan 'e ûntdutsen bestridingsmiddels net koartlyn waarden tapast op 'e fjilden wêr't it pollen waard sammele. Dit suggerearret dat dizze gemikaliën òf lang yn it miljeu bliuwe, òf dat de oerbliuwsels komme fan planten yn oare gebieten binnen it fiedingsgebiet fan bijen.

Elena Zioga, de earste auteur fan 'e stúdzje en in PhD-kandidaat oan' e Trinity's School of Natural Sciences, utere har soargen oer de befinings. Se markearre dat guon fan dizze giftige pestiziden op syn minst trije jier net waarden brûkt yn 'e samplede fjilden, wat betsjuttet dat de gemikaliën oanhâlde yn fjildrânen of dat bijen kontaminearre pollen sammelje fan bûten de samplede fjilden.

In oare wichtige fynst fan 'e stúdzje wie dat ferskate bijesoarten bleatsteld waarden oan ferskate soarten pestiziden. Honeybee-pollen waard fûn dat it meast fersmoarge wie mei fungiciden, wylst bumblebee-pollen primêr fersmoarge wie mei neonikotinoïde ynsektiziden.

Zioga beklamme it belang fan it beskôgjen fan meardere bijesoarten by it beoardieljen fan bleatstelling oan pestisiden. Se stelde dat it brûken fan huningbijen as de ienige referinsje foar it begripen fan bleatstelling oan pestisiden gjin folslein byld leveret. Sawol huningbijen as hommels spylje in krúsjale rol yn bestowingstsjinsten en it stypjen fan sûne ekosystemen.

Dizze stúdzje smyt ljocht op de oangeande oanwêzigens fan skealike pestiziden yn bijepollen yn Ierlân. Fierder ûndersyk is nedich om de gefolgen op lange termyn fan dizze bestridingsmiddelresten op bijepopulaasjes en bredere biodiversiteit te begripen.

boarnen:

- Trinity College Dublin

- Dublin City University