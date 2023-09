De âldste houten struktuer dating werom in heal miljoen jier ûntdutsen yn Zambia

Argeologen hawwe in baanbrekkende ûntdekking makke op it prehistoaryske plak fan Kalambo Falls yn Sambia. Se hawwe de âldste houten struktuer ûntdutsen dy't ea fûn binne, datearret hast in heal miljoen jier werom. De goed bewarre struktuer smyt ljocht op de avansearre mooglikheden fan ús âlde foarâlden. De fynst suggerearret dat se mear technologysk avansearre wiene as earder tocht.

De houten struktuer waard ûntdutsen by Kalambo Falls, tichtby de grins mei Tanzania. It wurdt rûsd op syn minst 476,000 jier âld te wêzen, foarôfgeand oan de evolúsje fan Homo sapiens. It hout fertoant snijmarken dy't oanjaan dat stiennen ark waarden brûkt om twa grutte logs byinoar te ferbinen. De struktuer wurdt leaud te hawwe tsjinne as in platfoarm, kuierpaad, of ferhege wenning, ûntwurpen om te hâlden ús foarâlden boppe it wetter.

Njonken de houten struktuer is op it plak ek in samling houten ark fûn, wêrûnder in wig en in graafstok. Wylst it al bekend wie dat de iere minsken yn dizze tiid hout brûkten, wie it meastentiids foar beheinde doelen lykas fjoer-start of jacht.

De haadauteur fan 'e stúdzje, Larry Barham fan' e Universiteit fan Liverpool, stelde dat de ûntdekking fan 'e struktuer in "tafallige ûntdekking" wie makke tidens in opgraving yn 2019. Foarige records foar de âldste houten struktuer datearre sawat 9,000 jier werom, wêrtroch dizze fynst flink âlder.

It behâld fan âld hout is in útdaging fanwegen syn oanstriid om te rot en minimale spoaren efter te litten foar it histoaryske rekord. It hege wetterpeil by Kalambo Falls wurdt lykwols oannommen dat it troch de ieuwen hinne bydroegen hat oan it útsûnderlike behâld fan de struktuer.

De ûndersikers wiene by steat om sekuer bepale de leeftyd fan de houten struktuer mei help fan in nije dating metoade neamd luminescence dating . Troch it mjitten fan de lêste kear dat mineralen bleatsteld waarden oan sinneljocht, ûntdutsen se dat de struktuer op syn minst 476,000 jier âld is.

Dizze ûntdekking jout weardefolle ynsjoch yn 'e mooglikheden en technologyske foarútgong fan ús âlde foarâlden. It jout ek oan dat iere minsken ferbylding en feardichheden hienen dy't nedich binne om komplekse houten struktueren te bouwen lang foardat Homo sapiens ûntstie.

