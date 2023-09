Argeologen ûntdekke de âldste houten struktuer, hingje op avansearre foarâlden

Argeologen hawwe in bûtengewoane ûntdekking makke yn Sambia, en ûntdekt de âldste houten struktuer dy't ea fûn is. De struktuer, leaude in platfoarm, kuierpaad, of ferhege wenning te wêzen, datearret op syn minst 476,000 jier, goed foar de evolúsje fan Homo sapiens. Dizze fynst suggerearret dat ús foarâlden miskien mear avansearre binne as earder tocht.

De goed bewarre houten struktuer waard fûn by Kalambo Falls, tichtby de grins mei Tanzania. Snijtekens op it hout jouwe oan dat stiennen ark brûkt waard om twa grutte blokken byinoar te ferbinen. Njonken de struktuer waard op it plak ek in samling houten ark fûn, wêrûnder in wig en in graafstok.

It eardere rekôr foar de âldste houten struktuer wie sa'n 9,000 jier. De ûntdekking by Kalambo Falls wurdt beskôge as in "kânsûntdekking" makke yn 2019 by it ôfgraven op it plak. De struktuer is bewarre bleaun troch it hege wetterpeil by de wetterfallen. Alde hout hat de neiging om te rotjen en in bytsje spoar efter te litten, wat sokke ûntdekkingen seldsum makket.

De ûndersikers brûkten in nije metoade neamd luminescence dating om de leeftyd fan 'e struktuer sekuer te bepalen. Dizze metoade mjit de lêste kear dat mineralen waarden bleatsteld oan sinneljocht. De resultaten die bliken dat de houten struktuer folle âlder is as yn earste ynstânsje tocht, en datearret op syn minst 476,000 jier.

Dizze ûntdekking daagt it idee út dat ús foarâlden nomaden wiene, om't de struktuer in permaninte wenning like by de wetterfallen te wêzen, dy't in konstante boarne fan wetter levere. De fynst suggerearret ek in abstrakt nivo fan tinken en mooglik it brûken fan taal, om't ús foarâlden har yntelliginsje, ferbylding en feardichheden brûkten om eat te meitsjen dat net earder bestien hie.

De stúdzje fan dizze houten struktuer hat feroare de manier wêrop argeologen tinke oer ús âlde sibben, erkennen har fermogen om har omjouwing te transformearjen en har deistich libben te ferbetterjen. Dizze fynst toant de kognitive kapasiteiten fan ús foarâlden yn termen fan planning en fisualisearjen fan it ôfmakke produkt.

Fierder ûndersyk is nedich om te befestigjen oft de struktuer in permaninte wenning wie of net. De ûntdekking by Kalambo Falls jout weardefolle ynsjoch yn 'e avansearre aard fan ús foarâlden en har fermogen om har oan te passen oan har omjouwing.

boarnen:

-AFP