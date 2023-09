Sineeske wittenskippers groeie mei súkses humanisearre nieren yn pigembryo's

Sineeske wittenskippers hawwe in wichtige trochbraak berikt troch suksesfolle groei fan nieren dy't minsklike sellen befetsje yn pigembryo's, dy't mooglik helpe kinne om it tekoart oan organen foar transplantaasje oan te pakken. It ûndersyk, publisearre yn it tydskrift Cell Stem Cell, markearret de earste suksesfolle besykjen om minsklike organen yn bargen te groeien. Nieren waarden keazen as fokus fan 'e stúdzje fanwege har iere ûntwikkelingsstadium en har faak gebrûk yn minsklike transplantaasjes.

Eardere besykjen om minsklike organen yn bargen te groeien binne mislearre, mar dizze nije oanpak koe de orgaanbio-engineering revolúsjonearje. It team fan 'e Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health brûkte CRISPR-genbewurking om twa genen te wiskjen dy't nedich binne foar nierfoarming yn pigembryo's. Se yntrodusearre doe minsklike pluripotinte stamsellen, dy't yn steat binne om te ûntwikkeljen yn elk seltype, yn 'e embryo's. Dizze minsklike sellen folje natuerlik de oanmakke "niche" yn 'e pig-embryo's.

Nei it kweken fan de embryo's mei de minsklike en pigsellen yn reagearbuizen, waarden se oerbrocht nei surrogaatmemmen. Fiif embryos waarden fûn om normaal funksjonearjende nieren te hawwen, mei 50 oant 60 prosint minsklike sellen. Dizze trochbraak ropt etyske soargen op, om't guon minsklike sellen ek waarden ûntdutsen yn 'e harsens fan' e bargen.

Hoewol dit ûndersyk in wichtige mylpeal is, binne d'r noch útdagings om te oerwinnen foardat dizze technology kin wurde brûkt yn minsklike transplantaasje. It oanpart fan minsklike sellen yn 'e nieren is noch net genôch, en de oanwêzigens fan minsklike sellen yn pig harsens makket soargen. It doel op lange termyn is om de technology foar orgaantransplantaasje te optimalisearjen, mar fierder ûndersyk is nedich.

Dizze trochbraak yn it kweken fan humanisearre nieren yn pig-embryo's koe it paad foar de ûntwikkeling fan oare minsklike organen yn bargen meitsje. De ûndersikers hoopje har stúdzjes út te wreidzjen nei organen lykas it hert en panko's.

Boarne: Cell Stem Cell, Agence France-Presse