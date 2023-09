It jiskefet útnimme: Aeolus Satellite plunges to Earth in Controlled Reentry

De European Space Agency (ESA) hat in nije animaasje frijlitten dy't de lêste mominten fan 'e Aeolus romtesonde toant doe't it syn kontroleare weryngong makke yn' e sfear fan 'e ierde. De animaasje, makke mei de lêste acht bylden makke troch de satellyt, toant it romteskip tumbling en baarnend yn in fûle ûndergong. Dizze bylden waarden fêstlein troch de Tracking and Imaging Radar (TIRA), in romteobservaasjeradar yn Dútslân.

Aeolus hie fiif jier in baan om de ierde west, en mjitten de wyn fan 'e planeet op wrâldwide skaal. De satellyt rûn lykwols sûnder brânstof en waard dellutsen troch swiertekrêft en atmosfearyske slepen. Yn in unike poging om it groeiende probleem fan romtepún te bestriden, ymplementearre ESA in bystien reentry foar de satellyt.

De weryngong befette in searje manoeuvres dy't de baan fan Aeolus ferlege fan likernôch 199 milen nei just 75 milen boppe de ierde. Om 2 oere ET waard de satellyt in fjoerbal, dy't troch de atmosfear fan 'e ierde foel. ESA's Space Debris Office folge har lêste ôfstamming.

De kontroleare weryngong fan Aeolus toant duorsume romteflecht en ferantwurde operaasjes. It missyteam bleau sa lang mooglik by de satellyt, begeliede it weromkommen en soarge foar ferantwurde beskikking. As Tommaso Parrinello, Aeolus missy manager, sei: "dizze bylden binne ús lêste ôfskied fan 'e missy dy't wy allegear misse, mar waans erfenis libbet."

Dizze kontroleare weryngong fan in romteskip is in wichtige stap foar it ferminderjen fan romtepún en it garandearjen fan de duorsumens op lange termyn fan romteaktiviteiten.

Boarne: ESA (European Space Agency)