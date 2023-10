De rol fan wyn yn it smelten fan Grienlân en Antarktyske iisplaten

Yn 'e striid tsjin klimaatferoaring is de ynfloed op kuststêden fan tanimmende seespegel ûnûntkomber. Mei de krêft om de likes fan Mumbai en New York te ferdrinken, is it begripen fan 'e boarnen fan wetter krúsjaal.

De iisblêden yn Grienlân en Antarktika, útsein gletsjer-laced bergen, befetsje genôch beferzen wetter om seespegel te ferheegjen troch 210 feet. Spitigernôch binne dizze regio's it slimst beynfloede troch globale opwaarming.

Wylst de lofttemperatueren yn Grienlân flink omheech gien binne, en sûnt de jierren '3.8 de 1990 °C oertreffe, draacht de wyn ek by oan it fersnelle smelten fan de iis. In nij ûndersyk docht bliken dat Foehn- en Katabatyske winen, dy't hite lucht delslaan op gletsjers, in grutte ynfloed hawwe op it smelten fan iisblêden yn sawol Grienlân as Antarktika.

Yn de ôfrûne twa desennia is de ynfloed fan dizze wyn op de iisplaten fan Grienlân mei likernôch 10% tanommen. Har effekt op it Antarktyske iis is lykwols mei 32% ôfnommen. Dit ferskil komt foaral troch de ferskillende wizen wêrop't de opwaarming fan 'e wrâld it noardlik en súdlik healrûn beynfloedet. Grienlân is sa hyt wurden dat wyn net mear nedich is, om't sinneljocht allinnich in substansjeel smelteffekt hat op de regio.

De Noard-Atlantyske Oscillaasje, in wichtich waarferskynsel dat de krêft en rjochting fan westlike winen en stoarmen kontrolearret, hat ek in rol spile yn dit ferskil. In ferskowing nei in positive faze hat brocht mear waarme lucht oer Grienlân en oare Arktyske regio, yntinsiver it smelten proses.

Oan 'e oare kant is de totale oerflaksmelting yn Antarktika mei likernôch 15% ôfnommen sûnt 2000. Dat kin wurde taskreaun oan in 32% reduksje fan downslope winen op it skiereilân en in ferbettering fan de ozonlaach fan de regio, dy't absorbearret waarmte fan 'e sinne en beskermet it oerflak fan fierdere smelten.

Wylst de reduksje fan wyn-oandreaune smelten yn Antarktika as in positive ûntwikkeling liket, is de smelttrend noch altyd risiko's. Antarktika hat it ynstoarten fan twa kwetsbere iisplaten al meimakke, en as dizze trend trochgiet, kin it wrâldwide sirkulaasjepatroanen fan oseaanwetter fersteure, wat liede ta slimme gefolgen foar it ierdeklimaat.

Sawol Grienlân as Antarktika drage wichtige bydragen oan tanimmende seespegel, en it nau kontrolearjen en modellerjen fan iissmelting is krúsjaal. It begripen fan 'e relaasje tusken wyn en iis yn' e kontekst fan klimaatferoaring is essensjeel foar it foarsizzen fan takomstige seespegelstiging en har ynfloed op 'e planeet.

Boarne: Geofysyske ûndersyksbrieven