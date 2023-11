In trochbraak yn testen fan antimikrobiële ferset: rappe en krekte evaluaasje binnen in oere

Antimykrobiaal ferset (AMR) is in wrâldwide sûnenskrisis, dy't alle jierren 1.3 miljoen deaden feroarsaket. Om dit probleem te bestriden, hawwe ûndersikers fan 'e Singapore University of Technology and Design (SUTD) in baanbrekkend mikrofluïdysk apparaat ûntwikkele dat de gefoelichheid fan mikroben foar antibiotika binnen in oere fluch en sekuer evaluearje kin.

Tradysjonele metoaden foar it evaluearjen fan AMR binne stadich, en nimme mear as 20 oeren om resultaten te krijen. Dizze fertraging kin liede ta it ûnfatsoenlik gebrûk fan antibiotika, wat de ûntwikkeling fan ferset fierder stimulearret. It nije mikrofluïdyske platfoarm pakt dit probleem oan troch in rappe en krekte metoade foar antimikrobiële gefoelichheidstest (AST) te leverjen.

It apparaat wurket troch it mjitten fan de permeabiliteit fan 'e baktearjele membraan nei bleatstelling oan antibiotika. Dizze feroaring yn permeabiliteit komt sa gau as 30 minuten nei eksposysje foar antibiotika foar, wêrtroch't de needsaak foar lange termyn baktearjele kultuer is. Troch it fuortheljen fan de kultuerstap ferminderet it platfoarm de omlooptiid foar resultaten signifikant mei sawat 20 oeren.

Net allinich leveret it mikrofluïdyske platfoarm rappe resultaten, mar it biedt ek folslein automatisearre ôfhanneling fan baktearjele oplossingen, it ferminderjen fan minsklike flaters en it fergrutsjen fan de betrouberens fan AST-resultaten.

FAQ

Wat is antimicrobieel ferset?

Antimikrobiële ferset (AMR) ferwiist nei it fermogen fan mikroorganismen, lykas baktearjes en skimmels, om ferset te ûntwikkeljen tsjin de medisinen dy't ûntwurpen binne om se te deadzjen. Dit ferset makket ynfeksjes dreger te behanneljen en fergruttet it risiko fan syktefersprieding.

Wêrom is AMR in wrâldwide sûnenskrisis?

AMR liedt elk jier ta in skatte 1.3 miljoen deaden wrâldwiid. As mikroben resistint wurde foar besteande antibiotika, wurdt it hieltyd mear útdaagjend om ynfeksjes effektyf te behanneljen. Dit foarmet in wichtige bedriging foar de folkssûnens, om't gewoane ynfeksjes ûnbehandelber wurde kinne.

Hoe wurket it mikrofluïdyske apparaat?

It mikrofluïdyske apparaat mjit de permeabiliteit fan 'e bakteriële membraan nei bleatstelling oan antibiotika. Troch feroaringen yn permeabiliteit te detectearjen, kin it bepale oft in mikrobe gefoelich of resistint is foar spesifike antibiotika. It apparaat jout resultaten binnen in oere, elimineert de needsaak foar lange-termyn baktearjele kultuer.

Wat binne de foardielen fan it mikrofluïdysk platfoarm?

It mikrofluïdyske platfoarm biedt ferskate foardielen. It leveret rappe resultaten, wêrtroch't de omlooptiid mei sawat 20 oeren ferminderet yn ferliking mei tradisjonele kultuer-basearre metoaden. It platfoarm makket ek folslein automatisearre ôfhanneling fan baktearjele oplossingen mooglik, it ferminderjen fan minsklike flaters en it fergrutsjen fan de betrouberens fan resultaten.

Wat binne de gefolgen fan dizze trochbraak?

De ûntwikkeling fan dit mikrofluïdysk platfoarm is in wichtige stap yn it bestriden fan antimikrobiële ferset. Mei in rappe en krekte metoade om de effektiviteit fan antibiotika te testen tsjin spesifike mikroben, kinne sûnenssoarch professionals better ynformeare besluten oer behanneling nimme, it misbrûk en oergebrûk fan antibiotika ferminderje en de bedriging fan AMR ferminderje.

boarnen:

Journal: Lyts

Singapore Universiteit fan Technology en Untwerp