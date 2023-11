Stray Tool Bag fan International Space Station Visible in UK Skies

As jo ​​tiisdeitejûn nei de nachthimel yn 't Feriene Keninkryk sjogge, kinne jo gewoan in fassinearjend sicht fange - in ferdwaalde arktas dy't per ongeluk troch NASA-astronauten fallen is tidens ûnderhâldswurk oan it International Space Station. Hoewol it klinkt as in lyts en ûnbelangryk foarwerp, sil dizze arktas sa helder skine dat it kin wurde waarnommen mei in verrekijker of in teleskoop.

De toolbox-ûngelok barde earder dizze moanne doe't astronauten Jasmin Moghbeli en Loral O'Hara krúsjale ûnderhâldstaken útfierden by it ISS. De arktas hat krekt foar it romtestasjon rûn, en reizge mei in snelheid fan sawat 17,000 mph. Hoewol't it úteinlik binnen de kommende moannen wer yn 'e sfear fan' e ierde komt, is it op it stuit sichtber fanút it Feriene Keninkryk fanwegen syn ljochtheid.

Astrofysikus heechlearaar Albert Zijlstra fan 'e Manchester University dielde wat tips foar nijsgjirrige sjoggers. As de waarsomstannichheden geskikt binne en de loft dúdlik is, moat it spotsjen fan de arktas mei in verrekijker mooglik wêze. It sil ferskine as in swak plak dat rapper beweecht as in fleantúch, en syn wei fan west nei east makket. De ideale sjochtiid is om 6.45 oere, en de tas sil sawat twa minuten sichtber wêze.

Neist de arktas krije taskôgers in pear minuten letter ek de mooglikheid om it folsleine romtestasjon te sjen. De arktas, folslein wyt fan kleur, sil nei fjouwer oant fiif moannen yn 'e sfear fan 'e ierde ôfbaarne.

Sels hoewol it opspoaren fan in objekt lykas in arktas miskien útdaagjend liket, fersekerje saakkundigen fan EarthSky ús dat it mei in ferrekter kin wurde dien. Se beskriuwe it as ferrassend helder, swevend krekt ûnder de drompel fan sichtberens foar it bleate each, op omtrint +6.

Dus, hâld jo eagen op 'e loft en jo verrekijker klear. Jo kinne gewoan in glimp fan dizze swalkjende arktas fan it Ynternasjonaal Romtestasjon krije as it troch de nachtlike himel krûpt.

Faak Stelde Fragen

Hoe kin ik de stray ark tas út it Feriene Keninkryk sjen? Om de ferdwaalde arktas te spotten, sille jo in verrekijker of in teleskoop nedich wêze. Sjoch foar in swak plak dy't flugger beweecht as in fleantúch, fan west nei east, om 6.45 oere hinne. Kin de ark tas sjoen wurde sûnder optyske helpmiddel? De arktas is net sichtber mei it bleate each, mar kin wurde waarnommen mei in verrekijker troch syn helderheid, dat is krekt ûnder de limyt fan sichtberens. Wêrom lieten de astronauten by ûngelok de arktas falle? De arktas waard by ûngelok fallen tidens essensjele ûnderhâldswurk útfierd troch NASA-astronauten Jasmin Moghbeli en Loral O'Hara. Wat sil der barre mei de arktas? De arktas draait op it stuit om de ierde foar it Ynternasjonaal Romtestasjon en wurdt ferwachte dat se binnen fjouwer oant fiif moanne yn 'e atmosfear fan' e ierde ôfbaarne.