Wittenskippers ûndersiikje aktyf manieren om de ierde te beskermjen tsjin in mooglik katastrophale asteroïde-ynfloed. In resinte stúdzje suggerearret lykwols dat in massive asteroïde-ynfloed yn it ferline in krúsjale rol spile hat yn it kickstarten fan it libben op ús planeet. De stúdzje, útfierd troch Nicholas Wogan, in astrobiolooch oan 'e Universiteit fan Washington, ûndersiket de mooglikheid dat in gigantyske romterots de sfear fan' e ierde trochinoar brocht, en skept de betingsten dy't nedich binne foar gemyske reaksjes dy't úteinlik liede ta it ûntstean fan libben.

Neffens de stúdzje koene massive ynfloeden fan asteroïden hege konsintraasjes fan wetterstofcyanide, in essensjele ferbining foar it libben, yn 'e omjouwings fan' e ierde hawwe ynfierd. Dizze hypoteze biedt in oplossing foar it mystearje fan hoe't de sfear fan 'e ierde oergong fan sterile nei befoarderlik foar biology.

Wylst wittenskippers fulkanen hawwe beskôge as in mooglike boarne fan metaan dy't de evolúsje fan it libben fasilitearre, suggerearret gemyske analyze fan âlde rotsen dat asteroïden miskien ferantwurdlik west hawwe foar it ynjeksje fan it nedige metaan yn 'e loft. In izer-rike asteroïde koe hawwe reagearre mei in impact-ferdampte oseaan, resultearret yn in sfear ryk oan wetter, wetterstof en koalstof. Yn 'e rin fan' e tiid, doe't de sfear ôfkuolle, reinde metaan yn 'e oseanen, en generearre prebiotyske molekulen lykas wetterstofcyanide.

Hoewol de hypoteze fan asteroïde-assistearre skiekunde twingend is, is it lykwols wichtich om te erkennen dat it noch net in bewiisd feit is. Fierder begryp fan 'e organyske skiekunde dy't liede ta de oarsprong fan it libben is nedich om dizze teory te befestigjen.

Oer it algemien beljochtet de stúdzje de paradoksale relaasje tusken asteroïden en it libben op ierde. Dizze himellichems dy't potinsjeel massa ferneatiging kinne feroarsaakje kinne ek kritysk west hawwe yn 'e ûntwikkeling fan it libben sa't wy it kenne. It ûndersyk beklammet de needsaak om takomstige grutte asteroïde-ynfloeden te foarkommen, wylst it prekêre lykwicht erkend wurdt dat it libben koe ûntstean en bloeie op ús planeet.

boarnen:

- Stúdzje fan Nicholas Wogan, Universiteit fan Washington

- Ynterview mei Nicholas Wogan yn The Daily Beast