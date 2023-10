Ynternasjonaal Observe the Moon Night 2023: In Celestial Event dat it wurdich is om te sjen

Dit wykein, op sneon 21 oktober, sille miljoenen minsken oer de hiele wrâld bûten gearkomme om de skientme fan ús natuerlike satellyt, de moanne, te sjen. Dit jierlikse barren, bekend as International Observe the Moon Night, wurdt aktyf befoardere troch NASA en hat mear dan 3,000 registrearre eveneminten allinich yn Noard-Amearika.

De reden efter dizze bepaalde timing is de hjoeddeistige faze fan 'e moanne, dat is it earste kwart. Dizze faze wurdt faak beskôge as de bêste tiid om de moanne te observearjen, om't it helder is, mar net te helder, wêrtroch't it perfekt is foar stargazers. Derneist biedt dizze faze in unike kâns om tsjûge te wêzen fan guon fan 'e meast adembenemende sights fan' e moanne.

Foar dyjingen dy't net wis binne wêr't se nei moatte sykje, hat NASA downloadbare moannekaarten levere foar elk healrûn. Dizze kaarten markearje de grutte moannemare, dy't donkere plakken binne dy't sawat ien sechde fan it oerflak fan 'e moanne bedekke. Hoewol't se wurde oantsjut as "seeën", dizze gebieten binne eins basalt flakten dy't waarden foarme troch lavastromen nei asteroïde ynfloeden.

Wylst it bleate each de tsjustere flekken maklik kin spotte, kin it brûken fan verrekijkers de ûnderfining ferbetterje. Troch te fokusjen op de terminator fan 'e moanne, de line dy't de tsjustere kant skiedt fan' e ljochte kant, kinne waarnimmers it skaadspiel tsjûgje, dat kraters en berchrêgen sjen litte. It súdlike diel fan 'e moanne is benammen bercheftich, en biedt in fassinearjend terrein om te ferkennen.

De International Observe the Moon Night biedt ek in perfekte kâns om de histoaryske moannelâning fan it minskdom opnij te besjen. Op 20 july 1969 ferklearre Neil Armstrong ferneamd: "Tranquility Base here. De Eagle is lâns." It lâningsplak, bekend as de See fan rêst (Mare Tranquillitatis), is dizze nacht maklik te identifisearjen. Oare lâningsplakken foar Apollo-missy binne ek sichtber, mar guon kinne binnen de moannenacht wêze tidens dit evenemint.

Neist it observearjen fan 'e moanne op dizze spesjale nacht, sil NASA om 7 oere EDT in livestream fan twa oeren útstjoere op NASA TV. Dizze útstjoering is fan doel minsken wrâldwiid te ferienigjen by it fieren fan moanneobservaasje, wittenskip en ferkenning, wylst NASA's programma's foar moannewittenskip en ferkenning befoarderje.

Dus, as jo dit wykein bûten fine, nim dan efkes nei de moanne te sjen en wurdearje de wûnders fan ús himelske buorman. En markearje jo kalinders foar takom jier International Observe the Moon Night, dy't op 14 septimber 2024 plakfine sil.

