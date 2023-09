Einstein's Theory of Gravity and the Search for Alternatives

Einstein's teory fan swiertekrêft, bekend as algemiene relativiteit, is al mear as in ieu ongelooflijk suksesfol. De teory hat lykwols syn beheiningen. It foarseit syn eigen mislearring by romtetiid-singulariteiten yn swarte gatten en by de Oerknal sels. Wylst oare fysike teoryen dy't de oare fûnemintele krêften yn 'e natuerkunde beskriuwe, wiidweidich hifke binne, is algemiene relativiteit allinich hifke yn swakke swiertekrêft.

Ofwikingen fan 'e algemiene relativiteit binne net útsletten en moatte neffens teoretyske natuerkundigen barre. It bestean fan romte-tiid-singulariteiten suggerearret dat kwantummeganika, dy't jildt op heul lytse skalen, dizze problemen moatte oplosse. Besikingen om algemiene relativiteit te kombinearjen mei kwantummeganika yntrodusearje lykwols ôfwikingen fan Einstein syn teory.

It Λ-Cold Dark Matter (ΛCDM) model, dat it standertmodel fan kosmology is, is rûnom akseptearre. It is lykwols ûnfolslein en net befredigjend út in teoretysk eachpunt. Yn 'e ôfrûne fiif jier hat it ek te krijen mei observationele spanningen, benammen oangeande de mjitting fan' e Hubble-konstante.

It observaasjebewiis foar de fersnelling fan it universum ûntdutsen yn 1998 mei Type Ia supernovae hat laat ta it foarstel fan tsjustere enerzjy. De aard fan tsjustere enerzjy bliuwt lykwols ûnbekend, en alternative ferklearrings, lykas feroare swiertekrêft, hawwe populaasje opdien.

D'r is in grut oantal literatuer oer teoryen fan swiertekrêft alternatyf foar algemiene relativiteit, ynklusyf skalar-tensorteoryen. Dizze alternativen moatte wurde hifke troch eksperiminten op it sinnestelsel, de observaasje fan gravitaasjewellen, en de stúdzje fan swarte gatten.

It is noch ûnwis oft de ôfwikingen fan 'e algemiene relativiteit ûntsteane út it besykjen om kosmologyske waarnimmings yn te passen yn in ûnfoldwaande teory of as tsjustere enerzjy echt net bestiet.

