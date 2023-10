In nij begryp fan hoe't kanker ferspriedt nei de rêchbonke

Undersikers fan Weill Cornell Medicine yn New York City hawwe in wichtige trochbraak makke yn it begripen wêrom bepaalde kankers metastasearje nei de rêchbonke. It is al lang bekend dat metastatyske boarstkanker faak ferspriedt nei de rêchbonke, wêrtroch slimme komplikaasjes foar pasjinten feroarsaakje. De redenen efter dit ferskynsel wiene lykwols oant no ta ûndúdlik.

Yn in resinte stúdzje publisearre yn it tydskrift Nature, ûntdutsen Matthew Greenblatt en syn team in nij type stamsel dy't belutsen wêze kin by de metastasis fan kankersellen nei de rêch. Dizze stamsellen, fûn yn vertebrale bonken, waarden fûn om in proteïne út te skieden neamd MFGE8. Dit proteïne fungearret as in tumor-attraksje, lûkt kankersellen nei it spinale weefsel.

De ûndersikers diene eksperiminten op mûzen, transplantearjen spinale stamsellen yn ien efterpoat en lange bonke stamsellen yn 'e oare. Se observearre dat kankersellen reizgen nei de mini-wervel hast twa kear sa faak as se diene nei de lytse lange bonke, wat oanjout op 'e sterke attraksje fan MFGE8.

Spinale metastasen kinne serieuze skea oan it spinalkord feroarsaakje, dy't ynfloed hawwe op it fermogen fan 'e pasjint om te kuierjen en lichaamlike funksjes te kontrolearjen. Troch de meganismen efter dizze fersprieding te begripen, kin it mooglik wêze om yntervinsjes te ûntwikkeljen om metastasis te foarkommen of te behanneljen.

Wylst it blokkearjen fan MFGE8 in potinsjele terapeutyske oanpak kin wêze, is fierder ûndersyk nedich om de gefolgen en effektiviteit fan sa'n behanneling folslein te begripen. Xiang Zhang, in kankerbiolooch by Baylor College of Medicine, beskreau dit ûndersyk as in "grutte foarútgong" yn ús begryp fan bonkenmetastasis.

Dizze trochbraak biedt hope foar pasjinten mei metastatyske boarstkanker en oare kankers dy't gewoanlik ferspriede nei de rêchbonke. Troch dit langsteande mystearje te ûntdekken, bringe ûndersikers ús in stap tichter by it ûntwikkeljen fan effektive behannelingen en it ferbetterjen fan de kwaliteit fan it libben foar dyjingen dy't beynfloede binne troch dizze metastasen.

boarnen:

- Natuer: https://www.nature.com/

- Weill Cornell Medicine: https://weill.cornell.edu/

- ScienceNews: https://www.sciencenews.org/