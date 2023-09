Modulêre arsjitektuer lit sûchdierharsens eksterne ynputen kontrolearje, fine wittenskippers

Wittenskippers hawwe in baanbrekkende ûntdekking makke oangeande de organisaasje fan it sûchdierharsens. Troch it gebrûk fan in eksperiminteel systeem dat neuroanen groeide op mikrofabrykearre glêzen oerflakken, fûnen ûndersikers dat de bûtenste cortex fan 'e harsens de mooglikheid hat om kontrôle oer syn eksterne ynputen te behâlden troch syn inoar ferbûn, mar ûnôfhinklik funksjonearjende modules.

De cortex, dat is de bûtenste laach fan it brein ferantwurdlik foar ferskate funksjes lykas sintúchlike waarnimming en motor kontrôle, befettet in grut oantal neuroanen. Dizze neuronale netwurken moatte ynputen kinne skiede fan spesjalisearre circuits, wylst ynputen fan meardere circuits yntegrearje, mar it is ûndúdlik bleaun hoe't de cortex dizze ferskillende ferwurkingsparadigma's kin stypje.

Om dit te ûndersykjen, liede de ûndersikers kortikale neuroanen om modulêre netwurken te foarmjen dy't meardere subgroepen befetsje. Troch it stimulearjen fan dizze lab-groeide neuroanen mei ljocht, observearre it team dat goed foarme modulêre netwurken grutte antwurden hienen op lokale ljochtstimulaasje. Oan 'e oare kant reageare netwurken mei minder modulariteit oermjittich syngronisearre op alle stimuli.

De ûndersikers ûntdutsen ek dat it lykwicht tusken lokaal segregearre aktiviteit en wrâldwide yntegreare aktiviteit krúsjaal is foar it harsens om syn kapasiteit foar ynformaasjefertsjintwurdiging út te wreidzjen mei beheinde middels. Dizze fynst draacht net allinich by oan ús begryp fan 'e struktuer en funksje fan' e sûchdierharsens, mar hat ek gefolgen foar de ûntwikkeling fan keunstmjittige neuronale netwurken dy't brûkt wurde yn ûndersyk nei masine learen.

Oer it algemien smyt dizze stúdzje ljocht op hoe't it sûchdierharsens yn steat is om eksterne ynputen te kontrolearjen fia syn modulêre arsjitektuer. It leveret weardefolle ynsjoch yn 'e yngewikkelde wurking fan it harsens en har fermogen om ynformaasje effisjint te ferwurkjen.

