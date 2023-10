Dekodearjen fan de "Chubby Legs" fan Caterpillars: Anatomy vs

In resint artikel yn Science Advances ferkent de fassinearjende wrâld fan rupspoaten. Op it earste each soe men oannimme dat de skonken fan in rups gewoan mollig binne troch har ûnfoldwaande appetit, mar by fierder ûndersyk wurdt dúdlik dat dy poaten hielendal in oar doel tsjinje.

Wat lykje te wêzen mollige skonken op in caterpillar binne eins falske skonken bekend as "prolegs." Dizze stompe nubs fan fleis helpe de rûp te bewegen, wylst de echte skonken, tichtby har gesicht, wijd binne oan metamorfoaze en úteinlik sille ûntwikkelje ta de folwoeksen skonken fan in mot of flinter.

It idee dat in skonk kin wurde definieare troch sawol anatomy as funksje ropt filosofyske fragen op oer wat in skonk "echt" makket. Moat in skonk wurde definieare troch syn fysike struktuer, of kin in funksjonele skonk as sadanich klassifisearre wurde, sels as it de tradisjonele skaaimerken fan in skonk mist?

Dizze ûntdekking is net alhiel ferrassend yn 'e wrâld fan arthropods, dy't bekend binne om har jointed skonken. Ynsekten en oare arthropods brûke har skonken faak wer foar ferskate taken. Wetterboatmannen hawwe har skonken omfoarme ta paddels, dongkevers brûke har skonken as snijwurk, en hûshûndertpoten hawwe har skonkachtige fangs feroare foar it ynjeksje fan venom.

Yn it gefal fan rûpen tsjinje dizze falske skonken as ankers, wêrtroch it skepsel oan oerflakken hingje kin as it nei foaren giet. Rupsen meitsje har prolegs los en befestigje harsels nei foaren, mei help fan prikkelpads neamd haken oan 'e tip fan elke skonk om har grip te befeiligjen. De genen dy't ferantwurdlik binne foar de ûntwikkeling fan dizze falske skonken wurde dield mei kreeften, en markearje de evolúsjonêre ferbiningen tusken ferskate soarten.

Wylst genetysk sprutsen, it konsept fan echtheid miskien net folle betsjutting foar dizze taheaksels hat, is d'r wat yntrigearjend oer dizze transiente skonken. Caterpillar-skonken binne koart libben, besteande allinich yn har larvalstadium foardat se metamorfoaze ûndergean. Dus, de folgjende kear as jo in rups tsjinkomme, nim dan in momint om dizze flechtige ledematen en har unike oanpassing foar beweging te wurdearjen.

Definysjes:

Proleg: In falske skonk fûn op in caterpillar, dy't brûkt wurdt foar beweging.

Thoracyske skonken: De echte skonken fan in caterpillar, tichtby syn gesicht, dy't úteinlik sille ûntwikkelje ta de folwoeksen skonken fan in mot of flinter.

Haken: In stikje pad oanwêzich oan 'e tip fan' e proleg fan in caterpillar, dy't helpt om syn grip op oerflakken te befeiligjen.

Arthropods: In phylum fan ynvertebrate bisten karakterisearre troch jointed skonken.