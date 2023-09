Wannear waarden de earste kontininten fan it universum foarme?

Yn in resinte stúdzje mei de titel "Wannear wiene de earste eksokontininten?", ûndersiket Jane Greaves, in heechlearaar astronomy oan 'e Universiteit fan Cardiff, de formaasje fan kontininten yn it universum. Kontininten binne net stasjonêr; se "driuwe" boppe op 'e ierdemantel troch de waarmte fan' e kearn fan 'e planeet. Dizze konstante beweging fan kontininten is wat liedt ta ferskynsels lykas plaattektonyk.

Greaves wie fan doel te begripen wannear't de earste kontininten foarmje en hoe't dizze ynformaasje koe helpe by it sykjen nei bewenbere wrâlden. Troch de oanwêzigens fan plaattektonika op rotsige planeten te ûndersiikjen, besocht se de kâns op kontininten op te spoaren. Waarmte spilet in krúsjale rol yn dit proses, om't planeten mei in foldwaande ferwaarme kearn earder in aktive plaattektonyk hawwe.

Op grûn fan har stúdzje fan stjerren en planetêre formaasje hat Greaves bepaald dat de plaattektonyk fan 'e ierde likernôch 3 miljard jier lyn begûn, dat is sa'n 9.5 miljard jier nei it ûntstean fan it universum. Se ûntduts ek dat de earste kontininten ferskynden op tinne skiifstjerren, dy't relatyf jonger binne en hegere metalliciteit hawwe, sawat 2 miljard jier foar de kontininten fan 'e ierde. Yn tsjinstelling, dikke skiifstjerren, dy't âlder en metaal-earm binne, oanjûn it bestean fan kontininten om 4 oant 5 miljard jier earder as de ierde.

Ynteressant fûn Greaves dat kontininten foarmje op in stadiger taryf op oare planeten yn ferliking mei ierde. De oanwêzigens fan in optimale hoemannichte waarmte is nedich om kontinintfoarming te begjinnen. Dêrom suggerearret Greaves dat stjerren mei legere metalliciteit as de sinne mooglik liede kinne ta de ûntdekking fan bewenbere eksoplaneten mei kontininten.

Dizze stúdzje iepenet nije wegen foar astronomen om te ferkennen en fergruttet ús begryp fan 'e formaasje fan kontininten binnen it universum. Troch it bestudearjen fan planetêre systemen en de betingsten dy't nedich binne foar kontinintfoarming, kinne wittenskippers sykje nei bewenbere wrâlden bûten ús eigen.

