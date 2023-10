Chandrayaan-3: In súksesfolle missy mei momentary hikke

Chandrayaan-3, de Yndiaaske moannemissy, is begroet as in súkses nettsjinsteande wat lytse tsjinslaggen. Twa dagen nei de lâning fan 'e Vikram-lander en Pragyaanske rover op 'e Moanne, ûnderfûn in ynstrumint oan board fan 'e rover in momintlike blackout. Santosh Vadawale, de haadûndersiker fan 'e Alpha Particle X-Ray Spectrometer (APXS), ferklearre dat de blackout waard feroarsake troch in lette tafoeging fan in feiligensfunksje, dy't per ongelok it kommando fan 'e APXS útskeakele. De fout waard lykwols fluch ferholpen en it ynstrumint hat mei súkses in-situ-analyse útfierd fan 'e boaiem en rotsen fan' e moanne.

Yn tsjinstelling ta rapporten dy't beweare dat de Vikram-lander en de Pragyaanske rover waarden ferwachte om wekker te wurden yn 'e twadde moannedei, ferklearre Vadawale dat se nea ûntwurpen wiene om dat te dwaan. In sesje oanpakke by it Tata Institute of Fundamental Research (TIFR), beklamme Vadawale dat de missy yndie in folslein súkses wie. Hy stelde fierder dat de Chandrayaan-3-ladingen poerbêste wittenskiplike gegevens hawwe levere, mei de APXS dy't fantastyske ynformaasje oplevere dy't op it stuit yn detail analysearre wurdt.

De Chandrayaan-3-missy hat sûnder mis in wichtige mylpeal markearre yn Yndia's romteferkenningsstribjen. De glitches dy't ûnderfûn binne tidens de operaasje fan 'e missy binne typysk tidens sokke komplekse misjes en oersjen har prestaasjes net. It suksesfolle funksjonearjen fan 'e APXS en de weardefolle wittenskiplike gegevens sammele fan it oerflak fan' e moanne drage by oan it befoarderjen fan ús begryp fan 'e moannegeology en it paad foar takomstige moannemissys.

