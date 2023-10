De geheimen fan Star-Birth-regio's ûntbleate: In glim yn 'e Carina-nevel

Stjerfoarmjende nevels hawwe astronomen altyd fassinearre, mar har drokke aard en de oanwêzigens fan gas- en stofwolken meitsje it dreech om de aksje dy't binnen plakfynt te observearjen. Lykwols, tank oan foarútgong yn technology, in team fan ûndersikers koartlyn makke baanbrekkende ûntdekkingen oer de Carina Nebula mei help fan de Atacama Large Millimeter Array (ALMA).

Under lieding fan Ph.D. studint Geovanni Cortes-Rangel fan it Instituto de Radioastronomía y Astrophysíca yn Meksiko, rjochte it team har oandacht op 'e Pylders fan' e Carina Nebula, in gebiet dat bekend is om syn yntinsive stjer-berte-aktiviteit. Binnen dizze regio dominearje twa massive stjerklusters, Trumpler 14 en Trumpler 16, it toaniel, en emittearje krêftige ultraviolette strieling.

Troch it bestudearjen fan de molekulêre útstreamen, of jets, dy't fuortkomme út objekten binnen de pylders, koene de ûndersikers ynsjoch krije yn 'e prosessen dy't yn dizze stjerberne kwekerij foarkomme. De strieling fan 'e hjitte O-type stjerren yn 'e stjerklusters ferljochtet en byldhouwt de stoffige pylders, wêrtroch't de oanwêzigens fan protostars, protoplanetêre skiven en jets sjen litte. Dizze ekstreme omjouwings biede in unike kâns om de formaasje fan pasgeborene stjerren efter de sluier fan gas en stof te studearjen.

Ien fan 'e wichtichste befinings fan' e stúdzje wie de mjitting fan 'e massa's fan circumstellêre skiven om' e nij foarmjende stjerren, en ek de omfang fan 'e molekulêre útstreamen of jets. It team ûntduts dat de boarnen fan dizze jets protostars binne mei lege of middelgrutte massa. As dizze bernestjerren foarmje, wurdt ynfallend materiaal ferwaarme en útstutsen yn in bipolêre stream lâns de spin-as fan 'e protostar. De botsingen mei it omlizzende gas en stof meitsje gassen yn 'e nevels op en meitsje dat se opljochtsje.

Dizze jets, dy't snelheden fan hûnderttûzenen kilometer yn 'e oere berikke kinne, steane bekend as Herbig-Haro Objekten. Neamd nei astronomen George Herbig en Guillermo Haro, dy't se earst wiidweidich bestudearren, binne dizze objekten essensjele komponinten fan it stjergeboorteproses.

Troch de ALMA-gegevens te analysearjen identifisearren de ûndersikers ferskate kompakte boarnen dy't strieling fan millimetergolflingte ôfjaan, bekend as Herbig-Haro-objekten. Se ûntdutsen ek útstreamen fan koalmonokside ferbûn mei dizze objekten. Ien benammen opmerklik objekt is HH 666, dy't ferdraaide jets hat dy't oer 10 ljochtjierren útstreke en grutte bôgesokken meitsje by ynfloed mei de omlizzende nevel.

De ûntdekkingen makke binnen de Carina Nebula jouwe krúsjale ynsjoch yn stjerfoarming en de evolúsje fan circumstellêre en protoplanetêre skiven. De foto-evaporaasje-aksje fan 'e útstreamen fan' e bernestjerren erodearret de pylders stadichoan, wêrtroch't har ferneatiging mooglik binnen 100,000 oant in miljoen jier feroarsaakje. As gefolch dêrfan kinne de bleatstelde circumstellêre skiven transformearje yn protoplanetêre skiven, wat it poadium ynstelle foar potinsjele planetfoarming.

De stúdzje suggerearret ek dat nettsjinsteande de hurde strielingsomjouwing genôch stofmassa yn 'e regio kin bliuwe om planetêre formaasje te stypjen. De ûndersikers rûsden dat der tusken de 0.01 en 0.7 sinnemassa's materiaal oerbliuwe kinne, dy't de nedige yngrediïnten leverje foar de berte fan planeten.

As ús begryp fan stjer-berte-regio's ferdjippet, krije wy weardefolle ynsjoch yn 'e prosessen dy't ús universum foarmje. De Carina-nevel bliuwt in boeiende side foar astronomen, en biedt in blik yn 'e mysterieuze wrâld fan stjerfoarming en potinsjele planetêre systemen.

FAQ

Wat binne Herbig-Haro-objekten?

Herbig-Haro-objekten binne heldere nebulositeiten dy't fûn binne yn gruttere nevels en wurde assosjeare mei pas berne stjerren. Se wurde foarme as jets fan gas en stof fan protostars botsing mei de omlizzende nebula, it opwekken fan de gassen en wêrtroch't se opljochtsje.

Hoe drage jets by oan stjerfoarming?

Jets spylje in wichtige rol yn it proses fan stjerfoarming. As protostars foarmje, wurdt ynfallend materiaal ferwaarme en útstutsen yn in bipolêre stream lâns de spin-as fan 'e protostar. Dizze jets botse mei it gas en stof yn 'e stjer-berte-regio, en meitsje skokwellen dy't fierdere stjerfoarming oansette kinne en it omlizzende omjouwing foarmje.

Kin planeten foarmje yn stjer-berte-regio's?

Ja, planetêre formaasje is mooglik yn stjer-berte-regio's lykas de Carina-nevel. Nettsjinsteande de yntinse strieling en de eroazje fan circumstellêre skiven, kin der genôch stofmassa oerbliuwe om de formaasje fan planeten te stypjen. De stúdzje suggerearret dat planeten mooglik al foarme binne of aktyf foarmje binnen de Carina Nebula.