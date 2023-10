Bewarre beammen studearje om ierdbevingsrisiko te begripen yn 'e Pacific Northwest

Undersikers fan it US Geological Survey Earthquake Science Center en de Universiteit fan Arizona brûke bewarre beammen yn 'e Pacific Northwest om ynsjoch te krijen yn ierdbevingrisiko yn' e regio. It team sammele beammen dy't nei alle gedachten stoarn wiene tidens massive ierdbevings lâns breuklinen yn it Puget Sound-gebiet. Troch it analysearjen fan de beamringen identifisearren se in koalstof-14 spike út de jierren AD 774-75. Troch foarút te tellen nei de lêste ring oan 'e beammen, hawwe se bepaald dat de beammen stoarn binne tusken 923 en 924. Dat suggerearret dat beide brekken ierdbevings tagelyk oprûnen, dy't de twa brekken meiinoar ferbûn en in heger ierdbevingsrisiko yn it gebiet oanjaan as earder tocht waard.

Dit ûndersyk leveret weardefolle ynsjoch yn 'e seismyske aktiviteit yn' e Pacific Northwest en helpt wittenskippers de breuklinen fan 'e regio en it risiko fan ierdbeving better te begripen. Troch it geologysk rekord te studearjen, kinne ûndersikers ynformaasje sammelje fan eardere ierdbevings en it brûke om foarsizzingen te meitsjen oer takomstige eveneminten. It begripen fan ierdbevingsrisiko is essensjeel foar it ûntwikkeljen fan effektive needreaksjeplannen en it bouwen fan fersterke ynfrastruktuer.

Boarne: US Geological Survey, Universiteit fan Arizona

Werombouwen Tooth Enamel

Toskenemalje is de hurdste stof dy't troch it lichem produsearre is, mar as it ienris ôfbrutsen is, is der op it stuit gjin manier om it te reparearjen. Undersikers oan 'e Universiteit fan Washington hawwe lykwols in spannende ûntdekking dien dy't in revolúsje kin revolúsjonearje. Se hawwe in manier fûn om stamsellen te feroarjen yn ameloblasten, de sellen dy't ferantwurdlik binne foar it produsearjen fan tandglazuur. Dit stimulearret de produksje fan rudimentêr emalje, wat mooglik liede kin ta de ûntwikkeling fan "libbene vullingen" om holten mei eigentlike emalje op te lappen.

Yn 'e takomst kinne dizze befiningen ek helpe by it groeien fan lab-groeide tosken dy't ferlerne of swier skansearre tosken kinne ferfange. Dit soe in mear natuerlike en langduorjende oplossing leverje yn ferliking mei tradisjonele dentale ymplantaten as gebitsprothesen. De mooglikheid om tandglazuur te regenerearjen soe dentale sûnens en leefberens foar in protte minsken signifikant ferbetterje.

Boarne: Universiteit fan Washington

Jild oan it folk

In tekoart oan jild is in liedende oarsaak fan dakleazens. Om de ynfloed fan monetêre bystân op dakleazens te ferkennen, hawwe ûndersikers oan 'e Universiteit fan Britsk-Kolumbia in stúdzje útfierd wêr't se in ienmalige ûnbedoelde cashoerdracht fan $ 7,500 Kanadeeske dollar levere oan 50 persoanen dy't dakleazen ûnderfine. De stúdzje fûn dat de ûntfangers fan 'e cashoerdracht mear bestege oan essensjele behoeften lykas iten, hier en ferfier. Dêrnjonken hawwe se yn 'e rin fan in jier minder dagen trochbrocht yn opfangplakken en mear dagen yn stabile húsfesting.

Dizze stúdzje markeart de potensjele foardielen fan it leverjen fan direkte cashhelp oan persoanen dy't dakleazen ûnderfine. Troch de ûnderlizzende kwestje fan finansjele ynstabiliteit oan te pakken, is it mooglik om persoanlik wolwêzen te ferbetterjen en de ôfhinklikens fan tydlike skûlplakken te ferminderjen. Fierder ûndersyk is nedich om ferskate oanpak te ferkennen foar it oanpakken fan dakleazens en om effektiver strategyen te ûntwikkeljen foar it jaan fan betsjuttingsfolle stipe oan dyjingen dy't yn need nedich binne.

Boarne: Universiteit fan Britsk-Kolumbia

Postsnelheid en kiezersopkomst

Stimme per post is hieltyd populêrder wurden, benammen yn steaten lykas Oregon en Washington wêr't it makliker is foar ynwenners om te stimmen. In ûndersiker oan 'e Washington State University ûndersocht hoe't de snelheid fan' e pleatslike posttsjinst de opkomst fan 'e kiezer kin beynfloedzje, benammen yn steaten mei mear restriktive stimwetten. De stúdzje fûn dat in effisjinte pleatslike posttsjinst de kâns fergruttet dat partikulieren stimme, benammen yn gebieten mei strangere stimregels.

De resultaten markearje it belang fan in effisjint postbestjoersysteem om te soargjen dat stimbiljetten op 'e tiid komme en teld wurde kinne. As stimming per post wiidferspraat wurdt, is it krúsjaal om alle barriêres oan te pakken dy't persoanen kinne foarkomme om diel te nimmen oan it demokratyske proses. Ynspanningen om effisjinsje fan posttsjinsten te ferbetterjen en it stimproses te streamlynjen kinne helpe om de opkomst fan kiezers te ferbetterjen en te soargjen dat elkenien syn stim wurdt heard.

Boarne: Washington State University

Pacific Northwest Wetter Outlook

Undersikers fan 'e Portland State University hawwe kompjûtermodellen en masine learen brûkt om takomstige waarpatroanen yn' e Pacific Northwest te foarsizzen ûnder it hjoeddeistige trajekt fan globale opwaarming. Ferrassend, de ûndersikers fûnen dat de gruttere atmosfearyske sirkulaasjepatroanen dy't ynfloed op pleatslik waar net ferwachte wurde signifikant te feroarjen, benammen yn 'e winter. Dit betsjut dat de waarpatroanen dy't wy yn 'e regio ûnderfine, nettsjinsteande de opwaarming fan 'e planeet miskien gjin signifikante feroaringen ûnderfine.

It is lykwols wichtich om te notearjen dat dit ûndersyk him rjochtet op gruttere waarpatroanen, en lokale gefolgen lykas waarmtegolven, stoarmen en ekstreme waareveneminten kinne yn 'e takomst noch faker foarkomme troch klimaatferoaring. It begripen fan de mooglike gefolgen fan klimaatferoaring op regionale waarpatroanen is essensjeel foar it ûntwikkeljen fan strategyen om de effekten te mitigearjen.

Boarne: Portland State University