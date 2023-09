De Noardlike Ljochten yn Ierlân en Noard-Ierlân: in spektakulêre natuerlike werjefte

As jo ​​oait it adembenemende ferskynsel fan it noarderljocht tsjûge wollen hawwe, hoege jo net hielendal nei Yslân of Alaska te weagjen. Ierlân en Noard-Ierlân biede prachtige bylden fan 'e aurora borealis, skilderje de nachthimel yn libbene grien, rôze, blues en pears. Wylst wolken soms it sicht belemmerje kinne, kinne heldere nachten mei de nedige sinneaktiviteit in glimps jaan fan dizze natuerlike ljochtshow.

De bêste lokaasjes om it noarderljocht yn Ierlân te observearjen omfetsje de noardkust fan Noard-Ierlân, de Antrim-kust, Co Mayo oan 'e westkust, Ashbourne yn Co Meath, en mooglik it Dublin-gebiet tidens sterke displays. Sightings wurde lykwols net garandearre, en de kommende equinox op 23 septimber soe in bettere kâns biede fanwege betingsten yn it magnetysk fjild fan 'e ierde en de tilt fan' e planeet op dat stuit.

It auroraproses begjint mei sinneflaters, útbarstings op 'e sinne dy't miljarden tonnen strieling frijlitte yn 'e romte. Dizze dieltsjes berikke sawat twa dagen letter de atmosfear fan 'e ierde, wêr't guon yn it magnetysk fjild fan 'e planeet fongen wurde en nei de Noard- en Súdpoal lutsen wurde. By botsing mei atomen en molekulen yn 'e sfear meitsje se de libbene kleuren fan it noarderljocht.

Klare loften en minimale ljochtfersmoarging binne krúsjaal as jo besykje de aurora te sjen. Wenje fuort fan stêden en stêden jout in bettere kâns om te sjen de grutte byldskermen, hoewol't sels út Dublin stêd, spektakulêre werjeften binne rapportearre. Astronomy Ireland rint in aurora-alarmtsjinst, foarsizzend wannear't sinne-eksplosjes sille foarkomme en wannear't de dieltsjes ferwachte wurde de atmosfear fan 'e ierde te berikken.

De kommende jierren binne benammen geunstich foar tsjûge fan it noarderljocht, om't de aktiviteit fan 'e sinne in hichtepunt is yn 2025. Wettersomstannichheden kinne lykwols útdagings biede, mei bewolkte loften faaks it sicht belemmerje. Nettsjinsteande dit komme dúdlike nachten foar, dy't de kâns biede om dit ynspirearjende natuerferskynsel te belibjen.

Boarnen: Astronomy Ireland magazine