The Magic of the Northern Lights: Wêr en wannear de spektakulêre werjefte yn Ierlân te fangen

De skientme fan it noarderljocht, in betoverende natuerlike ljochtshow, kin tsjûge wurde op meardere lokaasjes yn Ierlân en Noard-Ierlân. Hoewol d'r gjin garânsje is foar it sjen fan dit skitterjende ferskynsel, kin de kommende equinox op 23 septimber jo kânsen ferheegje om it te belibjen. David Moore, redakteur fan it tydskrift Astronomy Ireland, leit út dat yn 'e equinox de betingsten yn it magnetysk fjild fan 'e ierde en de kanteling fan 'e planeet liede kinne ta in werjefte fan 'e aurora. Lykwols, it garandearret net in sighting; it fergruttet allinich de kâns.

De bêste lokaasjes om it noarderljocht yn Ierlân te tsjûgjen binne de lanlike noardkust fan Noard-Ierlân en Mayo fanwegen har tichtby de Atlantyske Oseaan. It ûntbrekken fan stedsljochten yn dizze regio's jout in dúdliker sicht op 'e aurora. Klare loften binne lykwols essensjeel foar it spotjen fan de ljochten, nettsjinsteande de lokaasje yn it lân.

It auroraproses begjint mei sinneflaters, útbarstings op 'e sinne dy't miljarden tonnen strieling yn 'e romte frijlitte. Dizze opladen dieltsjes reitsje de atmosfear fan 'e ierde sawat twa dagen letter en guon wurde fongen yn it magnetyske fjild fan' e ierde, wêrtroch it noarderljocht ûntstiet as se botsing mei atmosfearyske gassen. De yntinsiteit fan 'e ljochten hinget ôf fan 'e aktiviteit fan 'e dieltsjes en kin by seldsume gelegenheden fierder nei it suden útwreidzje as gewoanlik.

Om jo kânsen op it sjen fan it noarderljocht te maksimalisearjen, is it krúsjaal om fuort te wêzen fan troch de minske makke ljochten, om't se it útsjoch kinne ferbergje. Wenje yn in stêd of stêd kin de sichtberens fan 'e ljochten beheine ta allinich grutte displays. Lokaasjes op it plattelân sûnder felle ljochten nei it noarden biede lykwols in geweldich útsicht op 'e aurora.

Astronomy Ierlân leveret in aurora-alarmtsjinst om it publyk te foarsizzen en te ynformearjen oer mooglike waarnimmingen. De warskôgings befetsje ynformaasje oer de ferwachte aktiviteit yn 'e loft, ynklusyf de aurora. It noarderljocht kin op elk momint fan 'e nacht ferskine, fariearjend yn tiid fan in pear oeren oant de hiele nacht.

Wolkenbedekking kin it sicht fan 'e ljochten belemmerje, dus heldere loften binne ideaal foar tsjûge fan dizze spektakulêre werjefte. Gelokkich wurde de kommende jierren as geunstich beskôge foar it sjen fan it noarderljocht, om't de sinne nei 2025 har pykaktiviteiten ferwachtet te berikken.

Boarnen: Astronomy Ireland magazine