Sjoch de Starlink "Satellite Train" oer Houston

Meitsje jo klear foar in himelske spektakel yn Houston fannacht en op freedtejûn as jo miskien in glimp fan 'e Starlink "satelliettrein" krije. Starlink is in netwurk fan satelliten ûntwikkele troch SpaceX mei it doel om goedkeap ynternet te leverjen oan lokaasjes op ôfstân. Op it stuit binne d'r mear as 4,500 Starlink-satelliten yn in baan sawat 340 kilometer boppe it ierdoerflak.

Tidens in heldere nacht, as jo op 'e krekte tiid omheech sjogge, kinne jo miskien in parade fan satelliten sjen oer de himel. Dizze satelliten binne faaks fersin foar unidentifisearre fleanende objekten (UFO's) fanwegen har uterlik.

Neffens in Starlink-tracker sil de "trein" de kommende twa nachten benammen helder wêze oer Houston. Ferwachtsje op tongersdei om 8 oere fan it noardwesten nei it easten te sjen, en freed om 30 oere fan it noardwesten nei it suden.

As jo ​​leaver in dimmer werjefte, wekker betiid op de folgjende dagen. Op freed kinne jo om 5:21 oere nei bûten gean om de satellyttrein fan it noarden nei it noardeasten te sjen. Sneon is it om 6 oere út it westen nei it noardeasten te sjen. Sjoch der snein om 09 oere út it noarden nei it noardeasten, en wer om 5 oere út it noardwesten nei it súdeasten. As lêste, op moandei, kinne jo it fange om 26:6 oere fan it westen nei it súdeasten.

De werjeftefensters foar dizze waarnimmingen kinne fariearje fan twa oant sân minuten. Yn augustus wiene in protte minsken yn Súdeast-Teksas tsjûge fan in string ljochten yn 'e himel, dy't eins 15 Starlink-satelliten wiene dy't lansearre waarden fan Vandenberg Space Force Base yn Kalifornje.

Dat, as jo de Starlink "satelliettrein" boppe de kop sjogge, sille jo tsjûge wêze fan in opmerklike werjefte fan minsklike ynnovaasje en foarútgong yn it stribjen nei wrâldwide ferbining.

Boarnen: Starlink tracker, SpaceX