Nei in sânjierrige reis troch de romte, sil NASA's OSIRIS-REx romtesonde dit wykein op ierde komme, mei in kostber stekproef fan 'e asteroïde Bennu. De haadûndersiker fan 'e missy, Dante Lauretta, spruts syn soargen út oer it potinsjeel foar in crashlanding, mar fersekere dat it team in reservekopyplan yn plak hat.

OSIRIS-REx makke skiednis yn 2020 doe't it it earste romteskip waard dat de near-ierde asteroïde Bennu besocht. Yn oktober fan dat jier sammele it mei súkses samples yn in touch-and-go-manoeuvre. No is it romteskip yn 'e lêste stadia fan har missy, mei de weromkommende kapsule dy't ferwachte wurdt op sneintemoarn foarsichtich te lânjen yn 'e woastyn fan Utah.

It herstelteam is lykwols taret op alle ûnferwachte útkomsten. Se hawwe oefene foar ferskate senario's om it behâld fan 'e stekproef te garandearjen yn gefal fan in lâningsanomaly. As in crash optreedt, wurdt it monster yn in skjinne keamer nommen om fersmoarging te minimalisearjen. As it nedich is, sil ek foarrieden op it plak beskikber wêze.

De herstelpraktyk is al jierren oanhâldend en kulminearre koartlyn yn simulaasjes yn Utah. It team hat harsels timing om te sjen hoe fluch se it stekproef kinne ophelje en it werombringe nei it laboratoarium foar ferwurking. Lessen leard fan eardere asteroïde sample werom misjes, lykas NASA's Genesis en Stardust misjes, hawwe ynformearre de prosedueres en planning foar OSIRIS-REx.

Yn 'e kommende jierren sille wittenskippers de samples analysearje dy't weromjûn binne troch OSIRIS-REx om ynsjoch te krijen yn it iere sinnestelsel en planetêre formaasje. Underwilens sil it romteskip har missy trochgean om in oare near-ierde asteroïde, Apophis, yn 2029 te studearjen.

