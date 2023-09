Tiny luchtbellen opsletten yn iis Fersnelle gletsjersmelting, ûntdekke wittenskippers

In resinte stúdzje útfierd troch wittenskippers hat bliken dien dat luchtbellen dy't ûnder druk binne fongen yn iis in wichtige rol spylje by it fersnellen fan de delgong fan gletsjers. By it smelten komme miljarden fan dizze bubbels it wetter yn, wêrtroch't turbulente streamingen feroarsake wurde dy't waarm wetter yn kontakt bringe mei it iis. Dit ferskynsel wurdt benammen waarnommen by tijwettergletsjers, dy't grutte hoemannichten iis yn see loslitte.

Glaciolooch Erin Pettit en har team oan 'e Oregon State University hawwe de stúdzje útfierd yn Alaska, wêr't de gletsjers elk jier mear as 70 miljard ton iis ferlieze. Dit ferlies draacht by oan tanimmende seespegel wrâldwiid. De ûndersikers ûntdutsen dat de lytse luchtbellen derfoar soargje dat it iis yn tijwettergletsjers flugger smelt. As it iis smelt, lûke de opkommende bubbels wetter flugger omheech, wat resulteart yn in seisfâldige ferheging fan de streamsnelheid yn ferliking mei bubbelfrij iis.

De stúdzje suggerearret dat de ynfloed fan dizze bubbels op it smelten fan gletsjers serieuze gefolgen hawwe kinne. De befinings ferbetterje net allinich ús begryp fan klimaatferoaring, mar kinne ek de delgong yn 'e oerfloed fan seehûnen yn bepaalde Alaskan fjorden ferklearje.

Gletsjers wurde fûn fol mei miljoenen lytse luchtbellen, komprimearre oant 20 kear de druk fan 'e atmosfear fan' e ierde. Dizze bubbels wurde makke as snie oer tûzenen jierren accumulearret en komprimearret yn iis. Pettit's team helle bubbelryk iis út in tijwettergletsjer neamd Xeitl Sít' yn Tlingit en observearre it smelten yn in fisktank fol mei seewetter. It gletsjeriis smolt 2.25 kear flugger as bubbelfrij iis troch de opkommende streamingen dy't feroarsake binne troch de oanwêzigens fan bubbels.

De stúdzje, publisearre yn it tydskrift Nature Geoscience, jout ynsjoch yn 'e "snap, crackle, en pop" lûden opnommen by gletsjers. Dizze lûden wiene it gefolch fan luchtbellen dy't út it smeltende iis sprongen. It ûndersyk suggerearret dat de bubbels de grinslaach fan kâld wetter mingje dat it gletsjeriis typysk isolearret fan it waarmere wetter, en úteinlik it iis bleatstelle oan waarmere oseanen.

Fierder ûndersyk is nedich om de omfang te begripen fan 'e ynfloed fan dizze bubbels op gletsjers yn oare regio's, lykas Antarktika. De befiningen markearje lykwols de driuwende needsaak om de fersnellende delgong fan gletsjers oan te pakken en de wichtige rol dy't dizze lytse loftbellen spylje yn it proses.

boarnen:

Oregon State University

Nature Geoscience