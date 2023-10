Walfiskfangst yn 'e 20e ieu feroarsake 99% delgong yn 'e populaasje fan finwalfisken yn 'e eastlike Stille Oseaan

In nije genomyske stúdzje útfierd troch UCLA-biologen hat bliken dien dat walfiskaktiviteiten yn 'e 20e ieu resultearre yn' e ferneatiging fan 99% fan 'e eastlike noardlike Stille Oseaan populaasje fan finwalfisken. Dit is 29% heger as eardere skattings. D'r is lykwols in glim fan hope, om't de stúdzje ek fûn dat nettsjinsteande dizze drastyske ferfal, it genetyske ferskaat ûnder de oerbleaune finwalfisken noch genôch is om populaasjeherstel mooglik te meitsjen sûnder it risiko fan inteelt.

Publisearre yn Nature Communications, dizze stúdzje stiet op foar it brûken fan folsleine genome-ynformaasje om de grutte en genetyske ferskaat fan 'e hjoeddeistige finwalfiskpopulaasje te beoardieljen. Eardere ûndersiken hienen fertroud op walfiskrekords as mitochondriale DNA, dy't beheinde genetyske ynsjoch biedt, om't it allinich fan 'e mem is erfd.

De komst fan de yndustriële walfiskfangst yn 'e 20e ieu resultearre yn 'e desimaasje fan in protte walfisksoarten om 'e wrâld. Finwalfisken wiene lykwols foar in grut part sparre bleaun oant dizze perioade. Tsjin 'e midden fan' e 20e ieu waarden hast in miljoen finwalfisken wrâldwiid fermoarde, mei sawat 75,000 fan dizze yn 'e Eastlike Noard-Stille Oseaan. Foarige kennis fan 'e earnst fan' e delgong wie beheind troch it ûntbrekken fan ynformaasje oer de earste befolkingsgrutte.

Om dit gat yn kennis te oerbrêgjen, hawwe ûndersikers yn dizze stúdzje DNA ekstrahearre út weefselmonsters nommen fan sawol wylde finwalfisken yn 'e eastlike noardlike Stille Oseaan en de Golf fan Kalifornje. De lêste populaasje waard brûkt as kontrôtgroep, om't it net beynfloede wie troch de walfiskfangst. Yn totaal waarden 50 walfisken analysearre. De genome-analyzes die bliken dat de befolking fan 'e Golf fan Kalifornje sa'n 16,000 jier lyn splitst fan 'e eastlike Noard-Stille Oseaanbefolking. De befolking fan it eastlike noarden fan 'e Stille Oseaan hie tusken 26 en 52 jier lyn in fêste delgong ûnderfûn, gearfallend mei it hichtepunt fan walfiskaktiviteiten. De befolking wie yn dizze perioade ôfnommen ta mar 305 persoanen.

De stúdzje beklammet it belang fan it begripen fan it genetyske ferskaat en sûnens fan 'e finwalfiskpopulaasje yn' e eastlike noardlike Stille Oseaan. Dit is net allinich wichtich foar it herstel fan dizze spesifike befolking, mar it beynfloedet ek it fuortbestean fan 'e genetysk ûnderskate finwalfisken yn' e Golf fan Kalifornje.

Ta beslút, de stúdzje smyt ljocht op de earnstige gefolgen fan de walfiskfangst op de fin walfisk populaasje yn de eastlike noardlike Stille Oseaan. Lykwols, de oanwêzigens fan genetysk ferskaat ûnder de oerbleaune befolking jout hope foar in herstel mei help fan effektive behâld maatregels.

boarnen:

- Natuerkommunikaasje (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-40052-z