Kalifornje Grid Operator taret him op foar delgong yn sinnegeneraasje tidens sinnefertsjustering

De California Independent System Operator (CAISO) ferwachtet in signifikante reduksje yn duorsume generaasje tidens in annulêre sinnefertsjustering op 14 oktober. Om't op sinne-oandreaune generaasje de mearderheid fan it oanbod yn 'e middeispeak ferantwurdet, wurdt ferwachte dat de eclipse de stabiliteit fan it net sil beynfloedzje.

Duorsume enerzjy makket sawat 70% fan 'e oanbod yn' e middeispeak, mei sinne dy't mear dan 80% bydraacht oan duorsume opwekking. CAISO's koarte-termyn prognoseteam foarseit in delgong fan 9.374 GW yn generaasje fan duorsume enerzjy op rasterskaal tidens de eclipse, wylst bruto lading sil tanimme mei 2.374 GW.

De eclipse sil de regio's fan 'e Western Energy Imbalance Market (WEIM) beynfloedzje, mei wikseljende tiden en grutte fan ynfloed. De California Balancing Authority Area sil bygelyks sinne-obscuration ûnderfine fan 68% oant 89%, ôfhinklik fan 'e lokaasje. Leveransiers fan interstate en intrastate gas, lykas hydro- en batterijboarnen, sille wurde mobilisearre om te helpen mei de grutte opritten yn generaasje.

CAISO sil gearwurkje mei Reliability Coordinator West, nutsbedriuwen en WEIM-entiteiten om stabile merkoperaasjes en betroubere systeemoperaasjes te garandearjen op 'e dei fan' e eclipse.

De Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) sil fertrouwe op har gasfloat om te kompensearjen foar de fermindering fan sinne-generaasje tidens de eclipse. Oare regio's, lykas de Pacific Northwest, ferwachtsje fluktuaasjes yn generaasje en loads, mar ferwachtsje gjin ynfloed op betrouberens.

Sûnt 2017 is sinnekapasiteit yn 'e FS signifikant groeid, wat de fertsjustering fan dit jier mear ynfloed hat. CAISO's rasterskaal en sinnekapasiteit op it dak binne respektivelik ferhege mei 6.5 GW en 8.55 GW, wylst WEIM's rasterskaal en sinnekapasiteit op it dak binne groeid mei respektivelik 9.414 GW en 5.720 GW.

De CAISO evaluearret de effekten fan 'e sinne-fertsjustering fan 2023 mei in bredere omfang, om't it no tsjinsten foar betrouberheidskoördinaasje biedt oan ferskate balânsgebieten yn' e Westlike Interconnection. Mei de ferhege ûnderlinge ferbining fan it westerske roaster kinne entiteiten dizze ferbiningen en relaasjes brûke om betroubere operaasjes te behâlden en boarnen te optimalisearjen tidens de eklips.

Kalifornje liedt de FS yn sinnekapasiteit, mei 17.934 GW ynstalleare oan 'e ein fan Q2. CAISO beheart de stream fan elektrisiteit foar likernôch 80% fan Kalifornje en in lyts part fan Nevada.

Boarnen: CAISO, NASA, American Clean Power Association