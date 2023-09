De fernijde belangstelling foar de Moanne wurdt net mear dreaun troch rivaliteiten fan 'e Kâlde Oarloch, mar earder troch in winsk om in lange termyn oanwêzigens op har oerflak te fêstigjen. Lannen en partikuliere entiteiten sykje no om moanneboarnen op te claimen en oan te lûken yn groeiende kommersjele belangen yn 'e romte. Dit markearret in ferskowing fan in race tusken folken om flaggen op 'e moanne te planten nei in maraton nei it ûntwikkeljen fan in moanneekonomy.

Yndia, Ruslân, Japan en de Feriene Arabyske Emiraten binne ûnder de lannen dy't yn 'e heine takomst moannemissys plannen. Dizze misjes hawwe as doel om de moanne te ferkennen, syn boarnen te studearjen en mooglik it paad te effen foar it oprjochtsjen fan minsklike delsettings. Houston-basearre bedriuw Intuitive Machines is ek fan plan in kommersjele romtefarder missy nei de moanne.

Sina, benammen, hat har moanneprogramma agressyf foarútgong. It waard it tredde lân dat yn 2013 op 'e moanne lâne en hat sûnt wichtige stappen makke, ynklusyf lâning oan' e oare kant fan 'e moanne en it werombringen fan moannemonsters nei ierde. Sina hat plannen om yn 2030 astronauten op 'e moanne te lânjen en in permaninte basis te bouwen. It wurket ek gear mei Ruslân oan it International Lunar Research Station Moon basisprojekt.

Wylst Sina mear avansearre kin wêze as oare lannen yn termen fan har romteprogramma, hawwe de Feriene Steaten noch in wichtige foarsprong. De Amerikaanske romte-yndustry stiet lykwols foar útdagings. De gegevens fan it US Bureau of Economic Analysis litte sjen dat it oandiel fan 'e romtesektor yn' e Amerikaanske ekonomy krimpt. Nettsjinsteande ferhege oandacht en de belutsenens fan partikuliere bedriuwen is de groei fan 'e romtesektor stadiger dan oare ekonomyske sektoaren.

As de nije race nei de moanne ûntwikkelt, bliuwt it te sjen oft Sina, mei syn ambisjeuze moanneprogramma en groeiende mooglikheden, de dominânsje fan 'e FS yn 'e romte kin útdaagje. It foarstelde budzjet fan 'e Amerikaanske regearing foar NASA yn 2024 wjerspegelet in oanskerping fan fûnsen, wêrtroch fragen ropt oer de ynset fan it lân foar romteferkenning.

Oer it algemien is de race nei de moanne evoluearre boppe nasjonale grutskens en rivaliteit. It draait no om it oprjochtsjen fan in moanneekonomy en it benutten fan 'e boarnen en kommersjele kânsen dy't de Moanne biedt. De útkomst fan dizze race hat it potensjeel om ús begryp fan romte te transformearjen en it paad te effen foar nije grinzen yn ferkenning.

