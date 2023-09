It gebrek oan swarte Britske wittenskippers: it oanpakken fan ynstitúsjoneel rasisme yn wittenskip

Offisjeel binne d'r gjin swarte skiekunde of natuerkunde heechleararen yn 't Feriene Keninkryk, wat in protte wittenskippers liedt om te beweare dat de Britske wittenskip ynstitúsjoneel rasistysk is. De Royal Society, de âldste wittenskiplike akademy yn 'e wrâld, is fan doel dit te feroarjen mei in nij finansieringsskema ûntworpen om swarte PhD-studinten te stypjen by it folgjen fan karriêres yn akademysk ûndersyk en úteinlik professors te wurden. De regeling sil elk jier maksimaal £ 690,000 yn finansiering leverje oan fiif fellows.

Dr Mark Richards, in natuerkundeûndersiker en dosint oan it Imperial College Londen, en professor Robert Mokaya, in ekspert yn materiaalgemy oan 'e Universiteit fan Nottingham, jouwe ljocht op dit probleem. Hoewol Mokaya sûnt 2008 heechlearaar skiekunde is, bestiet hy net offisjeel neffens statistiken sammele troch it Agintskip foar Statistyk foar Heger Underwiis (HESA). HESA rûn de nûmers nei de tichtste fiif, sadat Mokaya wurdt ôfrûn op nul. Wylst hy jout dat d'r miskien oare swarte skiekunde heechleararen yn 't Feriene Keninkryk binne, hat hy noch net de kâns hân om se te moetsjen. Sawol Mokaya as Richards befêstigje dat d'r ek gjin swarte natuerkundige heechleararen binne.

Op it mêd fan de skiekunde binne der yn totaal 520 heechleararen, wylst dat yn de natuerkunde 825 binne. De situaasje is wat better yn biowittenskippen, mei fiif swarte heechleararen út 1,345, en engineering, dat hat likernôch 20 swarte heechleararen út 1,730. Oer it algemien binne d'r fan alle wittenskippen mar 70 swarte heechleararen, dy't mar 0.6% fan it totaal fertsjintwurdigje. Allinnich 10 fan dizze heechleararen binne froulju. Yn tsjinstelling, swarte minsken meitsje neffens de lêste folkstelling 4.2% fan 'e befolking út yn Ingelân en Wales.

D'r binne ferskate faktoaren dy't bydrage oan 'e ûnderfertsjintwurdiging fan swarte wittenskippers. Richards is fan betinken dat in tekoart oan bewustwêzen fan beskikbere kânsen en it ûntbrekken fan advocacy tsjinje as grutte barriêres foar marginalisearre groepen. Sûnder netwurken en stipe wurdt it ûntmoedigjend foar talintfolle yndividuen. De statistiken litte dúdlik sjen dat it oanpart fan swarte minsken yn 'e wittenskip ôfnimt op elke poadium fan' e akademyske ljedder, fan GCSE's oant heechlearaarskip.

Richards, waans belangstelling foar wittenskip werom kin nei syn bernetiid, beklammet it belang fan nijsgjirrigens en stipe by it befoarderjen fan wittenskiplike aspiraasjes. Opgroeid yn in húshâlding mei ien âlder, herinnert er him hoe't syn nijsgjirrige geast him liedt om de ynderlike wurking fan in stekker as jong bern te ferkennen. Nettsjinsteande it yn earste ynstânsje bestimpele as in "min bern", ferklearret Richards dat syn nijsgjirrigens en winsk om te begripen hoe't dingen wurkje syn passy foar wittenskip oanstutsen.

It ûntbrekken fan swarte fertsjintwurdiging yn 'e wittenskip is in komplekse kwestje dy't in mearsidige oanpak fereasket om ynstitúsjoneel rasisme te ûntmanteljen en ynklusiviteit te befoarderjen. It finansieringsskema fan 'e Royal Society is mar ien stap foar it oanpakken fan dit ferskil en soargje dat swarte wittenskippers yn' t Feriene Keninkryk de erkenning en kânsen krije dy't se fertsjinje.

boarnen:

- The Guardian: "Royal Society is fan doel it ûntbrekken fan swarte Britske wittenskippers oan te pakken"

- Agintskip foar Heger Underwiis Statistyk (HESA)