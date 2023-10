Jupiter's Jet Stream iepenbiere troch Webb Space Telescope

De Webb Space Telescope hat in opmerklike ûntdekking dien op Jupiter, de grutste planeet yn ús sinnestelsel. Yn july 2022 ûntdekte Webb in yntinsive jetstream dy't oer de evener fan Jupiter sjit. De jet reizget mei in snelheid fan likernôch 320 myl per oere (515 kilometer yn 'e oere) en leit op in hichte fan sa'n 25 miles (40 km) yn 'e legere stratosfear fan Jupiter.

Foarôfgeand oan dizze fynst wiene astronomen bewust fan it bestean fan east-west jets yn 'e sfear fan Jupiter. De analyze fan dizze nij ûntdutsen fluchbewegende jet suggerearret lykwols dat de ynterne dynamyk fan Jupiter dynamiker kin wêze as earder tocht. It ûndersyk dat de jet kontrolearret, is publisearre yn Nature Astronomy.

De Webb Space Telescope, lansearre yn desimber 2021, hat sûnt july 2022 wittenskiplike waarnimmings dien. It hat libbene en ynsjochsinnige bylden fan 'e kosmos fêstlein, ynklusyf bylden fan 'e ljochtsjende aurorae op 'e poalen fan Jupiter en de ringen dy't Uranus en Saturnus omlizze.

De resinte ôfbyldings fan Jupiter's jetstream waarden makke mei Webb's Near-Infrared Camera. Dizze bylden die bliken dat dielen fan Jupiter syn sfear fersteurd waarden troch de beweging fan de jet. De jet waard folge troch sichtbere wynskearders yn 'e ôfbylding, dy't feroaringen yn wynsnelheden oanjûn op ferskate hichten en ôfstannen binnen de sfear fan' e planeet.

De ûntdekking fan 'e jet tichtby de tropopoaze fan Jupiter, de regio oan 'e râne fan 'e troposfear, suggerearret dat de atmosfearyske sirkulaasje fan 'e planeet om syn evener mear liket op dy fan Saturnus dan earder bekend wie.

Wylst Webb Jupiter allinich op ôfstân kin observearje, sille oankommende misjes lykas de ESA's Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) en NASA's Europa Clipper in tichterby sjen op 'e gasgigant en syn moannen. Dizze misjes sille de satelliten fan Jupiter ûndersiikje, ynklusyf Callisto, Europa en Ganymede, dy't nei alle gedachten oseandragende satelliten binne dy't mooglik bûtenierdsk libben kinne stypje.

It sil lykwols ferskate jierren duorje foardat dizze misjes it systeem fan Jupiter berikke. De Europa Clipper wurdt ferwachte om te kommen yn 2030, wylst JUICE is pland om Jupiter te berikken yn 2031. Yn 'e tuskentiid kinne wy ​​​​de geweldige opnamen wurdearje dy't makke binne troch Webb's Near-Infrared Camera fan in ôfstân.

Boarne: Nature Astronomy