De James Webb-teleskoop, ferneamd om it fêstlizzen fan adembenemende bylden, hat wer in blik jûn yn 'e wûnders fan 'e romte. Dizze kear foel syn blik op it sintrum fan 'e Melkwei-galaxy, en ûntbleate ungewoane details oer ús kosmyske buert. Fokus op Sagittarius C, in stjerfoarmjende regio sa'n 300 ljochtjier fuort fan Sagittarius A (it supermassive swarte gat fan 'e galaxy) en 25,000 ljochtjierren fier fan 'e ierde, hat de teleskoop it tichtste diel fan ús omjouwing toand.

Yn dizze betoverende samling ôfbyldings ûntbleatet de James Webb-teleskoop mear as 500,000 stjerren en klusters fan protostars yn 'e regio. Dizze protostars, noch yn it proses fan formaasje en sammeljen fan massa, drage by oan 'e ûnbidige wolk fan gaos dy't it galaktyske sintrum karakterisearret. Yn ferliking komt ús eigen romtegebiet oansjenlik sparre foar.

Neffens professor Jonathan Tan oan 'e Universiteit fan Firginia, dy't gearwurke mei it observaasjeteam, fertsjintwurdiget it galaktyske sintrum de meast ekstreme omjouwing binnen de Milky Way. Oant no, de gegevens sammele oer dizze bûtengewoane regio mist it nivo fan resolúsje en gefoelichheid berikt troch de Webb teleskoop.

Yn it hert fan 'e rommel leit in kolossale protostar, dy't ús sinne yn gewicht mei mear as 30 kear oertreft. It is nijsgjirrich dat dit ûnbidige sinne-objekt ljocht ferberget fan 'e stjerren dy't der efter sitte, wêrtroch't de regio minder befolke liket te wêzen as it wirklik is. As resultaat is wat wy observearje in konservative skatting fan 'e eigentlike mannichte dy't yn dizze astronomyske metropoal wennet. Tink oan it as it Times Square fan 'e romte, hoewol sûnder in Guy Fieri-restaurant - foar no.

Dizze boeiende bylden jouwe ûndersikers in kâns om hjoeddeistige teoryen fan stjerfoarming te ûnderwerpen oan 'e meast strange test oant no ta. It NIRCam (Near-Infrared Camera) ynstrumint fan 'e Webb-teleskoop makke grutskalige emissiebylden fan ionisearre wetterstof, ôfbylde as blauwe tinten oan 'e ûnderkant fan 'e bylden. Dit kin komme fan 'e enerzjike fotonen dy't frijlitten wurde troch jonge en massive stjerren. Ferrassend, de grutte skaal fan 'e regio fong wittenskippers ôfwachtsje, wat fierder ûndersyk garandearre.

Leading fan it observaasjeteam beklamme Samuel Crowe dat it ûndersyk ynskeakele troch dizze ôfbyldings, sawol besteande as kommende, ús begryp fan massive stjerren sterk sil ferbetterje. It ûntraffeljen fan har aard is fergelykber mei it ferdjipjen yn it oarsprongferhaal fan in substansjeel diel fan it universum.

De James Webb-teleskoop hat ús konsekwint ferbjustere mei syn opmerklike bylden, fan tsjûge fan 'e berte fan stjerren yn' e Virgo-konstellaasje oant it fêstlizzen fan de oanwêzigens fan wetter om in komeet yn 'e wichtichste asteroïderiem. Elke nije iepenbiering stimulearret ús nijsgjirrigens oer de kosmos en herinnert ús oan 'e ûnbidige wûnders dy't wachtsje op ferkenning. Gelokkich soarget it ynternet derfoar dat dizze bûtengewoane ûnderfiningen net as triennen yn 'e rein ferdwine. Mei de James Webb-teleskoop noch operasjoneel, kinne wy ​​trochgean mei it ûntsluten fan 'e geheimen fan it universum.