De James Webb Space Telescope ûntbleatet ferrassende ûntdekkingen yn 'e Milky Way

De James Webb Space Telescope, ferneamd om syn fermogen om it universum yn ynfraread ljocht te observearjen, hat koartlyn yn it hert fan 'e Melkwei galaxy keard. It opmerklike byld, útbrocht troch NASA, toant noch nea earder sjoen details en mystearjes yn 'e chaotyske regio, en smyt ljocht op it iere universum.

Astronomen brûkten Webb om Sagittarius C (Sgr C) te studearjen, in aktyf gebiet fan stjerfoarming dat sa'n 300 ljochtjierren fuort is fan it sintrale supermassive swarte gat fan 'e galaxy bekend as Sagittarius A*. Troch ynfrareadtechnology te brûken, fûn de teleskoop prachtige funksjes dy't earder ferburgen wiene foar minsklik sicht.

Samuel Crowe, de haadûndersiker fan dizze observaasjes en in undergraduate studint oan 'e Universiteit fan Virginia, spruts syn entûsjasme út oer it ongelooflijke byld en de wittenskiplike ynsjoch dy't it biedt. It begripen fan massive stjerren spilet in krúsjale rol by it begripen fan 'e oarsprong fan it universum, om't se fungearje as fabriken foar it produsearjen fan swiere eleminten binnen har nukleêre kearnen.

Webb's ûndersyk fan it sintrum fan 'e Milky Way kin ek weardefolle ynformaasje jaan oer de foarming fan stjerren. Troch dizze regio te bestudearjen, koene astronomen bepale oft massive stjerren mear kâns binne om te foarmjen tichtby it galaktyske sintrum of binnen de spiraalwapens fan 'e galaxy.

De ôfbylding levere troch Webb toant hast in heal miljoen stjerren fan ferskate grutte en leeftyd. It ûntbleatet in kluster fan protostars, dy't dichte kolleksjes fan stof en gas binne yn 'e iere stadia fan it wurden fan folsleine stjerren. Opmerklik is d'r in massale protostar yn it sintrum fan 'e kluster, mei in opmerklike massa fan mear as 30 kear dy fan 'e sinne.

Dizze protostars stjoere glânzjend materiaal út, wat resulteart yn ljochte ballen fan ljocht te midden fan 'e donkere ynfraread eftergrûn. It galaktyske sintrum fan 'e Milky Way fertsjintwurdiget in ekstreme omjouwing dêr't teoryen oer stjerfoarming strang hifke wurde kinne, neffens Jonathan Tan, in heechlearaar astronomyûndersyk oan 'e Universiteit fan Firginia.

Fierder ûntdekte Webb's Near-Infrared Camera ionisearre wetterstofemissies om 'e legere râne fan' e stjerregio hinne, werjûn as in cyaan tint yn 'e ôfbylding. Astronomen ûndersiikje noch de boarne fan it oerfloedige enerzjyske gas, oertreffend typyske útstjit fan jonge massive stjerren. Derneist binne se yntrigearre troch de needle-like struktueren binnen de ionisearre wetterstof dy't ferskine yn in skynber ûnregelmjittige regeling.

It galaktysk sintrum is in brûzjend en dynamysk plak, fol mei turbulente gaswolken dy't stjerren jouwe, dy't de omlizzende omjouwing beynfloedzje mei har útstreamende wyn, jets en strieling. Rubén Fedriani, in mei-ûndersiker fan it projekt en in postdoktoraal ûndersyksmeiwurker oan it Instituto Astrofísica de Andalucía yn Spanje, priizge Webb foar it leverjen fan in oerfloed fan gegevens oer dizze bûtengewoane omjouwing, en tafoege dat se allinich it oerflak fan har potensjeel begon te krassen.

FAQs

1. Hoe makket de James Webb Space Telescope bylden?

De James Webb Space Telescope makket bylden mei ynfraread ljocht, dat ûnsichtber is foar it minsklik each. Dit stelt de teleskoop yn steat om details en funksjes te observearjen dy't normaal ferburgen binne foar ús sicht.

2. Wat is in ljochtjier?

In ljochtjier is de ôfstân dy't ljocht yn ien jier reizget, lykweardich oan likernôch 5.88 trillion myl (9.46 trillion kilometer).

3. Wat binne protostars?

Protostars binne tichte massa's fan stof en gas yn 'e iere stadia fan stjerfoarming. Se groeie úteinlik en ûntwikkelje har ta folslein foarme stjerren.

4. Wat is it galaktysk sintrum?

It galaktysk sintrum ferwiist nei it sintrale gebiet fan in galaxy, dat faaks karakterisearre wurdt troch intense aktiviteit, lykas stjerfoarming en de oanwêzigens fan in supermassyf swart gat.

5. Wêrom studearje astronomen it sintrum fan 'e Milky Way?

It bestudearjen fan it sintrum fan 'e Milky Way kin weardefolle ynsjoch leverje yn' e foarming fan stjerren, de ferdieling fan stjerklusters en de prosessen dy't foarkomme yn ekstreme omjouwings.