De Chaos ferkenne: Nije ûntdekkingen fan 'e James Webb Space Telescope

De James Webb Space Telescope hat koartlyn in prachtich byld makke dat in blik biedt yn it chaotyske sintrum fan ús Melkwegstelsel. Neffens NASA lit dit byld Sagittarius C sjen, in stjerfoarmjende regio dy't sa'n 300 ljochtjierren leit fan Sagittarius A, it sintrale supermassive swarte gat fan 'e Milky Way. Wat dit byld wirklik bûtengewoan makket, is dat it noch nea earder sjoen funksjes en details iepenbieret, tanksij de avansearre mooglikheden fan 'e Webb-teleskoop.

Binnen dit byld binne d'r sawat 500,000 stjerren sichtber, mei ien bepaalde stjer dy't it fuotljocht stelle. In poppestjer, bekend as in protostar, hat de oandacht fan astronomen wûn. Dizze protostar is massaal, mei in gewicht fan mear as 30 kear de massa fan ús sinne. De ôfbylding markearret ek in kluster fan protostars dy't gloeiende útstreamen útstjit, dy't tinken docht oan in bonfire, oan 'e basis fan in tichte ynfraread-tsjustere wolk. Dizze protostars wurde omjûn troch turbulente, magnetisearre gaswolken, wêrtroch't se ynfloed hawwe op it omlizzende gas mei har krêftige wyn, jets en strieling.

In oare opmerklike ûntdekking yn dizze ôfbylding is de oanwêzigens fan in ûnsichtbere regio fan ionisearre wetterstofgas. Dit ionisearre gas wrapt om in dichte stofwolk, en makket yntrigearjende needle-like struktueren dy't lykje te wêzen chaotysk oriïntearre yn ferskate rjochtingen. Samuel Crowe, de haadûndersiker fan it observaasjeteam, is fan plan om djipper te ferdjipjen yn it bestudearjen fan dizze struktueren yn takomstich ûndersyk.

Troch dizze regio fan 'e romte te observearjen, hoopje wittenskippers weardefolle ynsjoch te krijen yn' e prosessen fan stjerfoarming. It galaktyske sintrum fan 'e Milky Way presintearret in ekstreme omjouwing wêrmei astronomen de hjoeddeistige teoryen fan stjerfoarming kinne testen en ferfine. De James Webb Space Telescope sil ungewoane ynformaasje leverje oer de berte en evolúsje fan stjerren, en biedt in unike kâns om it oarsprongferhaal fan ús universum te ûntdekken.

FAQ:

F: Wat is in protostar?

A: In protostar is in jonge, ûntwikkeljende stjer yn 'e iere stadia fan syn formaasje.

F: Wat binne útstreamen yn stjerfoarming?

A: Outflows binne krêftige streamen fan gas en stof útstjoerd troch jonge stjerren. Se spylje in krúsjale rol by it foarmjen fan it omlizzende miljeu en kinne ynfloed hawwe op de formaasje fan nije stjerren.

F: Wat is ionisearre wetterstofgas?

A: Ionisearre wetterstofgas ferwiist nei wetterstofatomen dy't elektroanen ferlern hawwe en wurde opladen. De oanwêzigens fan ionisearre gas wurdt faak ferbûn mei regio's fan aktive stjerfoarming.

F: Hoe fier is it galaktyske sintrum fan 'e ierde?

A: It galaktyske sintrum dat de James Webb Space Telescope observearret is sawat 25,000 ljochtjierren fuort fan 'e ierde.

boarnen:

- NASA: https://www.nasa.gov/

- De ôfdieling astronomy fan 'e Universiteit fan Firginia: https://astronomy.as.virginia.edu/