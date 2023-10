Webb Space Telescope ûntdekt hege snelheid jetstream yn 'e sfear fan Jupiter

NASA's James Webb Space Telescope hat in spannende ûntdekking dien yn 'e sfear fan Jupiter - in strielstream mei hege snelheid boppe de evener fan 'e planeet, dy't mear dan 3,000 kilometer breed spant. Dizze nije funksje jout weardefolle ynsjoch yn 'e ynteraksjes tusken de lagen fan Jupiter's turbulinte sfear en markeart de unike mooglikheden fan 'e Webb-teleskoop.

Under lieding fan Ricardo Hueso fan de Universiteit fan Baskelân yn Bilbao, Spanje, brûkte it ûndersyksteam gegevens fan Webb's Near-Infrared Camera (NIRCam), dy't yn july 2022 fêstlein waard. Pater fan 'e Universiteit fan Kalifornje, Berkeley, en Thierry Fouchet fan it Observatory fan Parys, wiene fan doel om ôfbyldings fan Jupiter te fangen mei yntervallen fan 10 oeren, of ien Jupiter-dei, mei help fan ferskate filters om feroaringen yn lytse funksjes op ferskate hichten fan 'e planeet te ûntdekken. atmosfear.

De ôfbyldings mei hege resolúsje krigen troch Webb fernuveren de ûndersikers, en iepenbiere skerpe funksjes dy't earder waarden waarnommen as wazige hazes. Troch dizze funksjes neist Jupiter's rappe rotaasje te folgjen, krige it team in better begryp fan 'e dynamyske aard fan' e sfear fan 'e planeet. Spesifyk koenen se wynskearders identifisearje, of regio's wêr't wynsnelheden feroarje mei hichte of ôfstân, en de hege snelheid jetstream folgje.

De sfear fan Jupiter bestiet út meardere lagen, en Webb's unike ôfbyldingsmooglikheden lieten wittenskippers ferskate hichten analysearje en de jetstream isolearje. Dizze ûntdekking biedt weardefolle ynformaasje oer de atmosfearyske dynamyk fan Jupiter en tsjinnet as testamint foar de krêftige observaasjemooglikheden fan 'e James Webb Space Telescope.

boarnen:

- NASA

- Universiteit fan Kalifornje, Berkeley

- Observatoarium fan Parys